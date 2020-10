5 shares







LIBERTAD PARA NANCY –

Estuvieron en el lugar indicado a la hora señalada. Esa convocatoria que interpela la NO perspectiva de género en la justicia hizo que la venda simbólica saliera del rostro: Nancy fue trasladada ayer de General Rodríguez a Ituzaingó. Sus familiares y la Red de Mujeres de Moreno Casa Joven Diana Sacayán no cambiaron la hoja de ruta porque es la fiscal Alejandra Rodríguez quien sostiene la aprehensión de la mujer que defendió su vida y la de su hijo abusado. La justicia, hasta aquí, la imputa como responsable del homicidio del abusador. En esa causa está detenido el tío del menor que fue sometido.

Fabiola reproduce lo vivido en la tarde de hoy y construye una profunda reflexión acerca del proceso real que demuestra todo lo que falta para que la perspectiva de género tenga praxis: «Se llega a ese punto por el hecho de que la Justicia nunca nos escucha, ya había denunciado Nancy anteriormente a esta persona y no obtuvo respuesta, por eso llega a lo que llegó. Cualquier madre en su lugar, siempre dije como madre, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, incluso antes que Nancy. Desde mi experiencia lo que es la Justicia, ni voy a denunciar, primero la integridad de mi hijo y de tantos otros chicos más, porque no sabemos cuántos deben haber pasado lo mismo que el chico de Nancy».

¿Alguien salió? ¿Cómo las miran a ustedes, mujeres haciendo esto?

Lo único que hubo fueron policías de todos lados. Nos trasladamos a la Fiscalía de General Rodríguez, donde supimos que adentro estaba la fiscal (Alejandra Rodríguez) que tiene la causa de Nancy, nunca bajó a dar la cara, nadie salió a hablar con los hijos de Nancy que estaban ahí, nadie de Fiscalía asomó la cara, lo único que hicieron fue poner un cordón policial en el frente de la Fiscalía y la vereda de enfrente, pero nunca para dar respuestas a la familia, en ningún momento.

¿Esperan que siendo una fiscal mujer comprenda la legítima defensa o creen que no es viable?

Para mi forma de ver no lo es, al ser una mujer fiscal al tener la causa en sus manos y debe haber constatado las veces que Nancy denunció, tendría que haber comprendido la situación desde un principio y ya vemos que no lo hizo. De hecho, vemos que Nancy está detenida.

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacer que esto tenga más visibilidad?

Si, de hecho cuando se terminó la actividad culminamos con una asamblea para programar las nuevas actividades que se vienen después de esta. Vamos a seguir acompañando a la familia y vamos a seguir saliendo las veces que sean necesarias hasta que Nancy esté en la calle. Otro de los puntos que la Fiscal siendo mujer no tuvo en cuenta es que Nancy es mamá de un montón de hijos de los cuales muchos son menores de edad y hay una nena con discapacidad, por lo cual tendría el derecho de esperar la resolución que tome la Justicia en cuanto a lo que pasó en su casa con arresto domiciliario. Ellos apuntan a que fue Nancy ¿sabemos en concreto si fue ella quien cometió el homicidio? Es otra de las preguntas que nos hacemos, es muy fácil criminalizar a una mamá por su condición y por ser mujer, siempre queda más fácil eso, quisiera saber si ella no hubiera denunciado, si hubiera callado como pasó en un montón de otros casos entonces la criminalización de ella sería por mala madre, por no haber actuado en defensa de su hijo como fue el caso de Yanina, en todo caso siempre están apuntándolas con el dedo.

Es brillante lo que decís, si no lo cuidaba la Justicia puede actuar como actuó en el caso de Yani que después obtuvo la libertad, en este caso la Justicia no dio respuestas, el efecto es el mismo, cárcel para dos mujeres.

De cualquier manera vas presa, por mala madre o porque yo digo que fuiste una asesina, nunca se van a poner a favor de una mujer, de una mamá. ¿Van a seguir haciendo oídos sordos a lo que pasa con los chicos? Es de locos lo que está pasando en pleno 2020 siguen trabajando sin perspectiva de género, criminalizan la pobreza y punto.