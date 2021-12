Sin agua, en la calle, piden la presencia y respuesta de Mariel

«Si la Municipalidad tiene buena voluntad que intervenga con AYSA porque es una vergüenza lo que nos hacen, el agua es algo esencial. Vivimos con nuestros hijos/as, con personas mayores y tenemos que acarrear agua en bidones. El Cuartel de Bomberos no tiene agua si debe apagar un incendio. QUEREMOS AGUA, QUEREMOS AGUA».

En la puerta del Cuartel de Bomberos Voluntarios el corte de la calle es un grito – reclamo ante la falta de provisión de agua potable que impacta en la vida de los usuarios, vecinos/as del barrio Los Nogales y aledaños.

«El barrio Los Nogales tiene 26 manzanas y no entra nada de agua, solo a la noche, pero desde el miércoles pasado no tenemos nada de agua», explica Mónica que pide ser escuchada, respuestas urgentes de parte de la empresa AYSA y del Municipio de Moreno.

Lilia vive en el barrio desde que tenía 9 años de edad. Conoce desde siempre la falta de presión, que de las canillas sale una gota y que el vaso de la paciencia se rebalsó: «Sin agua estamos desde hace tres meses, desde que salió de funcionamiento el sistema de bombeo (señala hacia el edificio que tiene las fiscalías y Bomberos). Hay una nuevo que está en la esquina de la Escuela Técnica N° 2 y que ahora están purgando. Están tirando miles de litros de agua por hora, están purgando la conexión porque dicen que el agua no es apta para el consumo humano».

¿Qué responde AYSA?

Nos manda un camión que no alcanza para nada. Es la Intendenta que se tiene que acercar acá, no podemos nosotras ir a pelear a AYSA, al Municipio, ahora si ignora el problema no se qué corno está haciendo en la Municipalidad».