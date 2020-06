0 shares







BARRIO ABERASTURI –

Trabajan sin perder los Sueños y la Esperanza. Comedor y merendero abierto, aún cuando las donaciones no llegaban. En el día de ayer, Carina colgó un mensaje en el facebook:

Buenas Tardes Gente…

Lamentablemente No podemos hacer la cena de hoy por falta de Agua….Algo tan o más imprescindible….

Le pido disculpas a las familias que asistimos

Carina miró esta mañana la canilla. Abrió la llave y acto seguido preparó las ollas para seguir construyendo empatía. Hace un mes, afirma, que los cortes del suministro afectan una porción grande del territorio: «Estamos asistiendo aproximadamente 65 familias diarias, cena y almuerzo, y se nos viene sumando más cantidad por esta pandemia que estamos pasando, pero en el último mes estuvimos entre siete y nueve días que no pudimos hacerlo porque no teníamos agua».

La prestación de agua que tienen en la zona que es el barrio Aberasturi, muy cerquita de la escuela N° 49, ¿que empresa provee AYSA o ABSA?

AYSA

¿Hicieron los reclamos para saber cuál es el problema?

Y, sí. Cada vez que sucede esto hacemos el reclamo pertinente y lo que dicen es que van a mandar móviles a ver, Que ya lo van a arreglar, que es un problema de red porque se estuvo cortando la luz también muy seguido, entonces es la única respuesta que nos dan. Acá en el comedor pusieron equipo, como una llave de paso general donde ellos viene con una canilla especial, sacan una muestra de agua para verificar si el agua es potable si está contaminada.

En tu comedor hacen eso, pusieron una llave especial

Si, si pusieron una llave

¿Cuándo fue la última vez que concurrió AYSA para tomar la muestra de agua?

La semana pasada.

AUDIO 1

Sin agua no se puede hacer nada, no se puede sortear esto

No, olvídate. Es imposible, nosotros hace tres años hicimos la perforación del comedor, en donde obviamente nos salió mucho dinero hacerla y lamentablemente se nos quemó el motor el año pasado, porque en el verano se usa más cantidad de agua. En 2019 teníamos comedor y venían los nenes, las familias comían acá y era el doble la cantidad de agua que usábamos, entonces ahora dependemos si o si de la red, y se nos complica con esto.

Si se consiguiera un motor, arrancaría la bomba y si no hay agua de AYSA ustedes tienen una opción ¿es así?

Claro, es así como vos lo dijiste.

AUDIO 2

Hoy tienen agua y realizan la prestación solidaria y alimentaria

Una cosa es que te puede llegar a faltar alimento perecedero y carne, que es lo que está más difícil conseguir en este momento, no por el hecho de que no haya gente que pueda donar sino que se no puede acercarse al lugar por el tema de la cuarentena, entonces una cosa es eso y otra es que tengas red de agua en tu domicilio y no puedas hacerla porque no hay , ¿entendés? Nos vamos de un extremo a otro.