Sin auxiliares las clases no comienzan

SECUNDARIA N° 85 –

Mensaje institucional a la comunidad del pasado día viernes: «Estimadas familias. Acabo de dejar nuevamente nota de reclamo en Consejo Escolar: aún no tenemos personal auxiliar, por tal motivo, no podremos iniciar el día miércoles las clases. Voy a informar por este medio cualquier novedad«.

Llegó el 2 de marzo, en palabras del Presidente de la Nación, día de regreso a la plena presencialidad. La Secundaria N° 85 (Cuartel V) carece de personas auxiliar por lo que las aulas container no abren sus puertas. La situación merece ser analizada en un punto: las cooperativas del Potenciar Trabajo realizaron y realizan intervenciones en las instituciones escolares, desmalezamiento y pintura, ¿por qué ante la contingencia está impedido el ingreso de mujeres – mamás – cooperativistas hasta tanto se incorporen los auxiliares nombrados?

Karina, madre de alumnos que deberían haber empezado hoy el ciclo lectivo, explicó a Desalambrar: «Las clases no iniciaron porque supuestamente no hay auxiliares en portería».

Las autoridades de la escuela, ¿presentaron nota en el Consejo Escolar?

Así es. Nosotros pedimos para ingresar y ayudar pero no aceptaron la propuesta, que es la misma que acerqué el año pasado.

Vos, como integrante de una cooperativa ¿te proponés para hacer el trabajo de los auxiliares y no acepta la dirección de la escuela?

No, no lo acepta.

Además de esta imposibilidad, digo de auxiliares, ¿cómo está la Secundaria en materia de infraestructura?

Son las que mandaron antes, las casitas de chapas como les decimos nosotras. Tienen aire acondicionado pero algunas veces se rompen. No está en buen estado, no es la escuela que tendrían que tener, es la misma estructura que mandó el gobierno anterior (NdR: las aulas modulares eran de la Primaria N° 84 hasta la construcción del edificio de materiales).

Ayer el Presidente de la Nación anunció la vuelta a clases con plena presencialidad, ¿qué respondés vos como mamá?

Me siento indignada. Somos nosotras, las madres, que tenemos que salir a la calle a pelear para tener una escuela digna para nuestros hijos /as. En mi caso sucede que mi hijo ingresa al primer año de la secundaria y pasó de nivel (fue a la Primaria N° 84) sin saber nada, tengo que ponerle una maestra particular para que siga avanzando.

