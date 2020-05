0 shares







EL DEBATE DEL AÑO / RECOLECCIÓN, RESIDUOS, RECICLAJE –

La Intendenta está convencida que el tiempo de las organizaciones sociales y cooperativas llegó antes que el coronavirus, pero a partir de otro mundo pos pandemia, la riqueza y su distribución tendrá otros protagonistas. En Moreno el contrato de la basura alcanzará los 900 millones de pesos en este 2020. ¿Por qué sostener un contrato caro por un servicio deficiente? De ahí, ¿con menos dinero se mejora la prestación actual? ¿La Municipalización es una quimera o la crisis crea las condiciones objetivas?

El nuevo oficialismo inicia la carrera con obstáculos y resulta muy propio poner en valor un proyecto vigente. Karina Álvarez es autora de la ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Fue en 2019, último año de la administración Festa, donde el Concejo Deliberante obtiene un complemento a la polémica recolección de residuos domiciliarios. GIRSU está, pero el nuevo oficialismo va por el PGIRSU y el fin de la concesión privada – empresarial.

Existe la ordenanza GIRSU

Eso fue aprobado en septiembre del año pasado, salió bajo el acta (6185) promulgado por el Decreto 1987, el 19 de septiembre del 2019 fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Es decir que está vigente?

Está vigente, así que el Ejecutivo puede hacer uso o debería estar haciendo uso toda la parte de medioambiente de esto que ya fue aprobado, promulgado, ordenado, etc.

Cuando llevó el proyecto y se aprobó en el Concejo Deliberante, ¿pensaba en un esquema de Municipalización o un esquema Municipalizado pero con participación privada?

Nosotros lo que hicimos durante más de un año, la presenté el 23 de julio del 2018 y la fuimos tratando hasta septiembre del 2019, un año cada punto. Nos abocamos al reciclaje, reducir, reutilizar la basura y que aprendamos a separar desde las escuelas, habíamos hablado con varias para poner promotores para realizarlo, fue consensuado por todos.

Es un año de trabajo, la ordenanza está vigente, ¿en los meses de administración Mariel Fernández tiene conocimiento sobre si se aplicó algo de esa Ordenanza?

Estuve en la charla el otro día, sé que están con el eco puntos y varios temas que nos fueron diciendo, hay otros que no están aplicados todavía que están en el proyecto de Ordenanza que ellos presentan.

¿Cuáles son esos puntos? La ordenanza que se votó de su autoría aparecen las cooperativas, la separación en origen, incluso la compactación de lo que sirve como el cartón y demás materiales que pueden ser reutilizables. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se aprobó, lo que está vigente y lo que el Oficialismo propone hoy?

La diferencia que te puedo decir que encontré es la parte de canon, de sanciones y lo referido a eso. El resto es igual, cambian el nombre, ellos le ponen PGIRSU, nosotros le pusimos GIRSU, le ponen mesa de separación y nosotros le ponemos CAPS, es exactamente lo mismo. Nosotros no le pusimos aranceles, eso va en la Fiscal y Tributaria. Hay un par de ítems hay que revisarlos pero hay que pedir autorización al Tribunal de Cuentas, eso también está en el proyecto de esos.

¿Está también lo de los grandes generadores que tienen que hacer la separación como corresponde?

Si, igualmente los grandes generadores también están en el otro. Los grandes generadores ya existen y están en la resolución 137/8/9 de la época de Scioli, lo que hacen ellos es agregar, deciden y es correcto lo que yo veo, poner a los bancos que son generadores de mucho papel, eso habría que sacar una resolución nueva y decir que los bancos, financieras, se designan grandes generadores, pero en sí está hecha la resolución.

¿Habría que hacer una modificación o incorporación a la ordenanza vigente?

Exactamente, modificación, hay otros temas para tratar con Tribunal de Cuentas, Mayores Contribuyentes y otro que le corresponde al Juzgado de Faltas. Hay que modificar el Código de Faltas por eso en toda la parte que se quiere imponer del canon y la tasa, sabes cómo se trata, ellos no y nosotros tampoco.

Aparece la dimensión de una tasa ¿la tiene que pagar el gran generador o todos los habitantes de Moreno?

Yo entendí, aunque vamos a tener otra reunión, pero el que tiene que pagar la tasa es el que transporta al punto el residuo, el transportista, eso es lo que me explicaron, yo no lo entendía. Falfán me explicó que es el transportista que traslada la basura a destino el que debe pagar la tasa, hay un reconocimiento para los grandes generadores que reciclen y vuelvan a reutilizar su basura, una compensación en la tasa.

Son modificaciones tributarias de la Ordenanza Fiscal, ¿eso requiere participación de Mayores Contribuyentes o no?

Si, algunos ítems si, otros no.

¿Son camiones o lo que trae el proyecto son los carreros que pueden ser mañana en lugar de carros, motocicletas o vehículos recuperados?

Nosotros lo tenemos en lo que ya está aprobado, que los carreros se anoten como cooperativas, se hace un registro donde se los inscriben y trabajaran en las plantas, como por ejemplo la Porteña o Cuartel V. Se habían empadronado, no los carreros porque hemos tenido una pelea con el otro Concejo sobre eso, por eso eran cooperativas. Nosotros siempre hablamos de GIRSU, reciclado de la basura.

Cuándo usted me dice GIRSU no me habla de recolección de residuos

Eso es residuos domiciliarios.

Ahí está el punto de discusión, residuos domiciliarios es un presupuesto de 900 millones de pesos para este año, aproximadamente ¿quién lo hará a partir de noviembre si el Trébol, por lo que tengo entendido, termina el vínculo?

Por ahora lo que estamos viendo es GIRSU, nos comunicaron el lunes o el viernes sobre la ampliación a El Trébol.

El 29 de abril. El Trébol va hasta el 9 de noviembre, ¿el 10 quien levanta la basura?

Hasta hoy no se que decir. Mañana puede ser otra cosa, hoy estoy avocada en esta ordenanza que ya está, tienen que activarla y hacer todo lo que dicen. Es en vano una ordenanza nueva porque ya está, el resto de lo que quieren presentar hay que pasar por otro tipo de lugares y hacer otro tipo de actos para poder hacer algunas modificaciones.

¿Es viable que los camiones no sean considerados vitales para una etapa nueva?

Es imposible, no se puede ser porque al CEAMSE entran los camiones, no podés ir con un caballo, un carro o una moto, los camiones son necesarios.

¿Camioneros que dice de todo esto? Es un tema instalado y va a generar mucho debate

Son 225 trabajadores que están preocupados porque sabían que se terminaba El Trébol pero no había ninguna notificación por parte del Ejecutivo en cuanto a cómo seguía. Vieron la presentación de GIRSU, ellos sacaron un comunicado que están en alerta de movilización y viendo que es lo que pasa. Hasta noviembre por lo menos tienen que estar, después tendremos que ver esa parte, vos sabés que en los contratos se pone que los trabajadores queden en cualquier tipo de empresa.

Si fuese Municipal el servicio ¿bajo qué convenio quedan los trabajadores? Hoy la basura en Cuartel V y parte de Francisco Álvarez es municipal y no sé si están cobrando los compañeros trabajadores municipales el mismo salario de aquel que cumple la misma función pero en una empresa privada y bajo el convenio de Camioneros.

Desconozco, no pregunté, voy a averiguar si están como municipales o camioneros.

En la reunión que mantuvieron la semana pasada con Falfán y otras autoridades del Municipio ¿preguntó por el tema de camiones? ¿Le respondieron algo?

Ellos por el momento no sabían de qué forma lo iban a hacer, hablaban de grandes generadores, del traslado de la basura del gran generador hasta el punto donde hay que entregar que siempre es dentro del distrito, eso es lo que hablaban y del cobro del canon al transportista. Por el resto vamos a tener otra reunión y nos van a terminar de explicar.