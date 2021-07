Sin culto a la obsecuencia

RENUNCIÓ AL MUNICIPIO, SIGUE HACIENDO POLÍTICA –

Ezequiel Farías tuvo la responsabilidad jerárquica en el gobierno de Festa. La nueva administración sacó a los /as jerárquicos /as. Farías sin empleo tomó el camino más conocido: la construcción, el oficio que lo contiene. Sin embargo tuvo un llamado del nuevo gobierno y regresó a la Comuna de Mariel como empleado en la Delegación de Trujui. El lunes pasado presentó la renuncia y como carta de salida escribió algunos párrafos distintivos: «Trabajo en la construcción, siempre trabajé, ese es mi oficio, tuve muchos empleos, pero, ese es mi oficio. Cuando me echaron en diciembre volví a lo mío y un buen día me llamaron, me pidieron que vuelva, puntualmente Manuel Fernández, el hermano de Mariel, tuvimos un buen diálogo, entonces, accedí a volver, me aclaró que, obviamente como había ocupado un lugar en el espacio, un lugar visible en la gestión anterior, el lugar que me ofrecían iba a ser un lugar de empleado, para trabajar.

Mucho tiempo pasó desde que te notifican la continuidad ¿a qué volvés?

Sí, meses, pero bueno me convocaron para trabajar y en pos de mejorar Moreno y al cual yo accedí porque es lo que milito, es lo que quiero y accedí, estuve trabajando y la verdad que no pude llegar a un diálogo, busqué por todos los medios la comunicación, no había, prácticamente con Mariel hablé dos palabras, en una oportunidad que nos cruzamos, pero no me atendía, no me recibía.

Pero la convocatoria la hicieron para que tengas empleo, no para que hagas política, ¿puede ser por eso no?

Es que en realidad yo no buscaba empleo porque yo estaba trabajando, de hecho, yo estaba mucho mejor porque el que es militante, yo milito desde el año 2000. Yo en el 2017, fue la primera vez que fui funcionario. Fueron dos años en la Dirección de Culto, jamás milité por un puesto de trabajo, eso lo quiero aclarar porque no concibo la política desde ahí.

Pero aceptaste el ofrecimiento, no por el empleo por lo que me decís vos, entonces ¿por qué lo aceptaste?

Porque quería hacer cosas en el barrio, particularmente en Trujui donde estoy viviendo. Todos los que me conocen saben que yo soy del norte, siempre viví ahí en La Perlita, Ezequiel del Norte todos me conocen ahí, pero hace tres años formé mi familia en Trujui, en barrio Villa Nueva y bueno, la oportunidad era trabajar ahí, hacer cosas, estaba muy muy la verdad para atrás, como la mayoría de los barrios de Moreno pero, particularmente Trujui y Villa Nueva, un barrio muy olvidado, muy postergado y creo que con las herramientas de la gestión, con un nuevo gobierno, iba a poder hacer muchas cosas en el barrio, mejorar la calidad de vida de los vecinos, lo que me gusta, por lo que milito. Estaba trabajando en la delegación de Trujui.

En la delegación de Trujui, vos decías, ahora con la nueva gestión, yo quiero trabajar por el barrio, tal vez ahí está lo que te decía, el hacer, puede ser leído por el gobierno porque quiere hacer política más que resolver los problemas del barrio, puede ser eso, no lo se

No, yo no, desde que me ofrecieron el lugar y empecé a trabajar yo tuve la oportunidad de ser candidato, de hecho, en el 2017 fui candidato en la interna del PJ, competí contra la actual intendenta Mariel Fernández dentro de la interna, otras veces, he participado en la lista de Cristina como candidato también, pero, esta etapa ni siquiera me subí al ring, ni siquiera me postulé, rescindí eso, esa construcción que venía haciendo, porque entendía que era otra etapa que no era mi momento y me aboqué a trabajar, nunca fui un rival político.

Está claro, puede que vos no hayas plateado la rivalidad, pero si te sacan porque era jerárquico, te llaman para que trabajes, te llevan a Trujui, y vos decís a partir de esto, si yo quiero mejorar Moreno, quiero mejorar Villa Nueva, denme las herramientas, denme los recursos para hacerlo. Y si no llegan los recursos, entonces la conclusión es que renunciaste es porque no te dieron para hacer lo que querías

Las herramientas, la verdad que sinceramente porque tengo que decir la verdad, herramientas había para trabajar pero, en cuanto a mis ideas, mis proyectos, querer poner mi impronta, tener poder de decisión, ser escuchados, llevar adelante los proyectos, no. No había posibilidad alguna de poder complementar lo que uno quería hacer.

Dame la impronta, para que se entienda mejor la nota

A mí me gusta hacer, yo soy una persona de hacer cosas, de generar, de resolver problemas, me encontraba con muchas dificultades, pudimos resolver algunas, pero, la mayoría de las cosas no se podían resolver. No había articulación de áreas, no te atendían el teléfono.

¿Cómo se ve de adentro el gobierno de Mariel Fernández?

Muy cerrado, muy cerrado, con falta de diálogo y con falta de conducción, con falta de conducción porque te digo fui parte de la gestión sin ni siquiera haber hablado, yo en la experiencia que tengo en otro momento, que uno con el intendente se sentaba, hablaba, cotidianamente, le planteaba las cosas, a veces había una respuesta favorable, a veces no, pero el diálogo existió siempre, entonces, tanto con el anterior como los anteriores, siempre. Milito hace muchos años, todos los intendentes, pero con esta compañera no tuve ni siquiera la oportunidad de hablar, como yo o muchos compañeros que están en la misma situación. Con muchos compañeros que hablo, plantean las mismas cosas, hay gente que quizás sí necesita el trabajo, pero no están cómodos.

Te vas liberado para hacer política

Sí, obvio, lo que hice toda la vida, estoy libre, no le debo nada a nadie, seguramente estoy hablando con muchos compañeros, seguramente seguiré militando y en pocos días, fijaré una posición para continuar de cara al futuro.