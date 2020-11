0 shares







EL CONCEJAL CÍCCOLO CONFIRMA LAS SUPOSICIONES –

No es singular sino plural: grises. Un color que en política deja dudas. Verde fue el color de triunfo y conquista de Camioneros. Los matices definen la paleta con que deberá ilustrarse el servicio de la basura que tendrá (como mínimo) 2100 millones de pesos en cuatro por la contratación solo de la mano de obra.

Juan Manuel Cíccolo, hombre de Pueblo Libre y del Frente de Todos, asumió desde la banca un papel destacada en la tarde de ayer. Pidió que sean incorporadas en el proyecto de ordenanza una serie de cláusula que colocan a Gestionar (la adjudicataria) en el sitio adecuado: el de una empresa: «Nosotros pedimos la moción para modificar el dictamen porque tuvimos la primer reunión de comisión y planteamos esto que venimos planteando y es lo mismo que planteamos hoy, para nosotros no estaba cerrado, íbamos a continuar la conversación el viernes, eso no pasó y nos encontramos con una convocatoria a firmar directamente el dictamen«.

Es decir que ustedes no tuvieron respuesta y se encontraron con un dictamen sin que hayan sido evacuada las mismas

Si, así es. No es cierto que no tuvimos reuniones, que no hablamos, lo que si no tuvimos respuestas a estas cuestiones que estábamos planteando, entonces planteamos algunas cuestiones y no hubo una devolución que uno espera y decidimos plantearlo en el recinto

Eso quedó claro porque hasta hubo gesto de incomodidad de que estaba planteando usted y en verdad lo que escuché y ahí va la pregunta, ¿tiene que haber ciertas garantías de que la empresa asume las responsabilidades que le compete y que éstas no sean transferidas al Municipio, ¿es correcto esto?

Es correcto, nosotros planteamos tres modificaciones que nos parecían importantes en realidad 4 pero en una no llegamos a un acuerdo. Una es que la empresa debería hacerse cargo de los camiones, de dar reparación, nosotros en el pliego votamos o tengo entendido que le entregábamos al adjudicatario camiones nuevos, todavía no llegaron todos los camiones y vamos a alquilar y seguramente habrá camiones que tengan sus años, sus usos, a nosotros nos parecía que eso podría traer cierto conflicto a futuro porque se rompe el camión y bueno dicen ‘ustedes nos contratan, nos dan camiones nuevos y hoy no es la realidad’

si, claro porque tampoco se evacuó o hay certezas de qué cantidad de camiones se alquilan o a quien, hoy por lo pronto puedo decir, a la mañana Damián Falfan dijo que se le alquila a una empresa cordobesa que es proveedora hace mucho tiempo y a Consorcio Trébol, pero eso tiene que estar como elemento informativo en la sesión, me parece

Yo pienso de la misma manera, esa información no la tenemos, tenemos hipótesis pero no tenemos nada concreto

Otra cláusula refiere a que los trabajadores tienen una patronal que es Gestionar. Son empleados y no socios, por lo cual ante una dificultad económica del Municipio, me refiero al pago de lo que contrata, es la adjudicataria quien debe afrontar ese y otros compromisos salariales

Eso si no está bien especificado podría afectar el patrimonio municipal y también puede generar un conflicto en el futuro si eso no esta bien especificado en el contrato, se corre un riesgo para mi

Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo el tema de la basura ¿por qué el tiempo se achicó tanto para que salga de la manera que salió? La presentación de nueve camiones, con los trabajadores en la calle desde la mañana hasta que se terminará la sesión ¿no fue como un elemento de presión o como se dice hoy sale o sale sin importar las cuestiones administrativas que son muy importantes porque de eso se trata la administración pública, tiene que estar todo refrendado en un papel y con actos voluntariosos?

Totalmente, en algún punto también se ha planteado una buena cantidad de buenas voluntades, por eso de ahí viene nuestra demanda y nuestros pedidos pero muchas veces nos encontramos con eso, nosotros queremos que esto sea así y eso nos deja muchos grises en la medida que en el futuro puede ser un problema grave. Una de las cosas que nos parecía importante es la cláusula donde se fija el valor cuadra con precios de julio (convenio colectivo de Camioneros), nosotros entendemos que en agosto hubo una paritaria, creo que andaba por el 30%, si eso no está plasmado en un papel puede traer un problema grave, entonces pedimos que en el contrato quede aclarado que nos íbamos a regir con la paritaria del 2021, nos parece importante

Si esto no se aprobaba en cuarto intermedio, la imagen que hubiese visto era que ustedes no acompañaban o lo acompañaban aún con estas cuestiones que son más que grises

La verdad tendríamos que haberlo conversado con compañeros, pero hubiera estado muy difícil parece contra fáctico porque no pasó, pero hubiera sido muy difícil acompañar algo que no nos dejaba claro esto.

La Intendenta, funcionarios ejecutivos y legislativos levantan una bandera respecto al ahorro que significa dejar atrás la concesión total e ir hacia este esquema mixto

No nos cierra que haya un ahorro real, todo lo que te digo siempre es con buena voluntad y con las ganas de colaborar porque en definitiva lo sentimos y es parte de nuestro trabajo, pero también es parte de nuestro trabajo discutir, yo creo que lo hice, lo dije, para mí la mejor opción hubiese sido la municipalización y creo que estaba todo dado, lo histórico hoy hubiera sido la municipalización pero también vos me preguntarás por que lo votaste, pero también tenemos que tener una responsabilidad y hoy si el Ejecutivo tomó esta decisión y piensa que es lo mejor para Moreno, bueno hay que darle las herramientas y esperar que esto sea bueno. Y, en el futuro si la cosa no funciona se dará un nuevo debate. Otra desafío que veo es el modelo de ampliar la mirada y esa mirada pienso que debe ser para adelante, pienso que Moreno necesita que todos nos sentemos a discutir en una gran mesa, escuchándonos sin importar de donde venga sino participando, discutiendo y valorando la diferencia y creo que esa sería la forma de transitar otro camino

Hasta acá por lo que me está diciendo como reflexión no se ha dado esa gran mesa donde se tome lo mejor de cada uno, conociendo las diferencias

Si, pero como toda persona política y de fe creemos que algún día se va a dar