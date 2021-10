Río Negro: Sin garantías para los pueblos originarios, militarización, hostigamiento y racismo

ANRed- La Chamiza.- El conflicto territorial indígena ha tomado, en estos días, un carácter profundamente discriminatorio. A las manifestaciones de funcionarios y políticos se sumó la prensa hegemónica con un rol estigmatizador y racista que está derivando en una escalada de violencia mediática. La lucha del lof Quemquemtrew, la militarización de la zona, las acusaciones y estigmatización como terrorista al pueblo mapuche y la omisión del Estado al no resolver sobre la prórroga de la Ley 26160.

La militarización del territorio mapuche

A las operaciones mediáticas que en estos días venimos asistiendo en torno a la lucha histórica del pueblo mapuche, se suman las declaraciones del Presidente, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el Ministro de Seguridad de la provincia, Berni, o candidatos como Espert han hecho manifestaciones que en ninguno de los casos refieren a los derechos de los pueblos indígenas, al despojo histórico y al racismo estructural. Por el contrario estas expresiones asumen un carácter estigmatizante y en algunos de estos casos profundamente racistas y xenófobas. Un conocimiento que los pueblos en el lugar, mujeres, hombres, niños y niñas, ancianos que viven en la zona saben como verdad de perogrullo (perogrullo según el diccionario sirve para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonto decirla), esa cosa tan sabida y conocida por ellos y ellas es el hecho de que existen a ambos lados de la cordillera y la transitan como un único territorio desde tiempos previos a la constitución del Estado-Nación. En la mayoría de las expresiones de estos funcionarios y seudo periodistas, se desconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular. De esta forma violando lo dispuesto en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández ante la exigencia de la gobernadora de Río Negro, que solicitó apoyo de la gendarmería, manifestó su disposición para la colaboración represiva, el gesto fue que en las últimas horas según trascendió en diversos medios de la región arribaron 80 gendarmes provenientes de La Pampa, que ya se encuentran en la región andina y patrullan los alrededores de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Tal como lo informan desde la APDH zonal noroeste del Chubut, la situación es extremadamente grave en lo que hace a la militarización de la región. En conversación con ANRed nos plantean la gravedad de la existencia en la zona de tres escuadrones de Gendarmería Nacional que habrían incrementado el número de gendarmes a partir del conflicto en Cushamen, en el marco del cual desapareció y fue asesinado Santiago Maldonado. Se trata de los Escuadrones de Esquel, El Bolsón y Bariloche (Furilofche). Recordamos que la zona se encuentra militarizada también por las fuerzas especiales provinciales de Río Negro, denominados grupos C.O.E.R (Cuerpos Especiales de Operaciones de Especiales y de Rescate, creados en la provincia hace 9 años, como una Unidad Especial que reemplazó a la antigua Brigada de Operaciones y Rescates Antitumultos (B.O.R.A.).

En la zona se encuentra en resistencia la comunidad Quemquetrew, en conflicto hace casi un mes con un acampe humanitario n el lugar. Desde este lugar en una entrevista a dos mujeres realizada por el medio local La Chamiza, denunciaron en estas horas el hostigamiento periodístico.

Así mismo vienen manifestando el repudio y pidiendo que se revoque la disposición de la justicia que impide el ingreso de alimentos a la comunidad y también el hostigamiento a niños mapuches por parte de las fuerzas policiales. Al respecto en un comunicado manifestaban: “se puede escuchar cómo las fuerzas policiales insultan a los niños. Así mismo, denunciamos públicamente que un niño de la lof, que se encuentra viviendo en el acampe, va escoltado a la escuela 211 «Lucinda Quintupuray» por un móvil policial. Es decir, tratan a este niño como un delincuente, sin mencionar en las condiciones que se encuentra, en un acampe, rodeado de fuerzas represivas que cargan armas de grueso calibre, conviviendo con la tensión que esto genera a cada instante, además de la angustia que provoca no poder tener contacto con los peñi y lamuen que resisten en el territorio”. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) en el día de hoy 25 de octubre, puso en conocimiento a la defensoría de niñas, niños y adolescentes de nuestro país esta situación de hostigamiento, pidiendo que se garanticen los derechos de este niño.

Por su parte la UNTER, el sindicato docente rionegrino en su Congreso Extraordinario el día 22 de octubre expresó el repudio a “la estigmatización del pueblo mapuche acusado por el gobierno provincial de “terrorista”. No aceptamos los hechos vandálicos ocurridos, exigimos el esclarecimiento de los mismos y condenamos la militarización del predio de la Escuela 211 de Cuesta del Ternero” denuncian asimismo “la definición unilateral y arbitraria del Juez Calcáneo de prohibir el ingreso de representantes de UnTER al establecimiento educativo dada la situación inadmisible que atenta contra los Derechos Humanos tanto de lxs trabajadorxs como de lxs estudiantes. Exigimos el inmediato retiro del COER y todas las fuerzas de seguridad de la Escuela 211”. Asimismo exigen a la CTERA que se pronuncie ante esta situación.

El día sábado se realizó una conferencia de prensa en la sede del SERPAJ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que intervino Soraya Maicoño, Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Pimentel y convocada también por Nora Cortiñas. En la conferencia describieron la magnitud de la militarización y la realidad que se está viviendo, denunciando la situación represiva.

Horas antes Adolfo Pérez Esquivel en las redes sociales del mismo SERPAJ manifestaba su profunda preocupación por esta situación; fue en una charla abierta que diera junto a la abogada del organismo, Mariana Katz.

La Ley de emergencia territorial indígena

El 23 de noviembre de este año se vence la vigencia de la ley 26160. Esta ley, sancionada en 2006 y tuvo vigor hasta el 2009, posteriormente fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26554, en el 2013 a través de la Ley 26894 y en el 2017 con la Ley 27400, que extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. Va teniendo prorrogas porque es una ley “de emergencia”, en este caso «de emergencia territorial indígena». Es la primera vez que la necesidad de ser prorrogada no es tratada con la debida antelación previo al vencimiento por parte del poder legislativo.

Según pudimos conversar desde ANRed con la abogada del SERPAJ Mariana Katz, el Estado argentino se encuentra en incumplimiento porque fue condenado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de los pueblos indígenas particularmente los de la provincia de Salta, en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. En el mismo “la Corte IDH ordena al Estado que, en un plazo razonable, adopte las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para, conforme a las pautas indicadas en la presente Sentencia(…), dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos adecuados para tal fin”. Ya en el año 2012, James Anaya, el relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, en su informe concluyó que en Argentina no existía la seguridad jurídica para los territorios indígenas de las comunidades del país.

Acerca del racismo y la escalada de violencia, señala la Dra. Katz “es claramente una arremetida para que no se prorrogue la ley 26160 y sus prórrogas”.

Según un informe de ENDEPA, organización social que viene trabajando sobre este tema, hasta el momento solo se han relevado el 42% de las Comunidades del país. Más de la mitad de las Comunidades en el país, quedarían sin obtener el primer paso para la regularización de sus territorios: el reconocimiento de la posesión tradicional de no prorrogarse esta ley. Habría un 58% de comunidades entre las que se encuentra Quemquemtrew, son aproximadamente 1013, que no han sido relevadas. La falta de presupuesto para efectuar dicho relevamiento es un incumplimiento el Estado argentino. Solo 743 tienen reconocimiento al día de hoy y se trata de un reconocimiento de «posesión» y no de «propiedad» como lo había dispuesto la Corte Interamericana en el fallo que mencionamos con anterioridad, además de que está dispuesto en nuestra Constitución Nacional, que reconoce el derecho a la propiedad comunitaria indígena.

A a las múltiples arremetidas mediática, política, etc. se suman por ejemplo charlas contra la prórroga de esta ley, organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y auspiciada por los Colegios de Tucumán y de Bariloche, y dictada por abogados como Estela Sacristán y Alberto Garay entre otros -que promueven conocimiento a través de la RADEHM, espacio académico centrado en temas jurídicos de hidrocarburos, energía y minería y otros que integran este espacio, podemos nombrar a Tomas Martinez de Hoz y Jose Martinez de Hoz (Hijo).

Comunicado completo desde Cuesta del Ternero – 23 de octubre de 2021

Desde el acampe humanitario en apoyo y resguardo a la Lof Quemquemtrew denunciamos el fuerte hostigamiento policial y mediático, que se ha acrecentado en los últimos días, luego de un incendio en el Club Andino Piltriquitrón. Este incendio es un montaje para justificar mayor militarización y preparar la cancha para una arremetida más feroz por parte del gobierno provincial, de jueces y fiscales al servicio del poder empresarial, y de distintas fuerzas represivas nacionales y provinciales.

¿Es una mera coincidencia que justo se incendie un edificio, en el centro de El Bolsón, a metros de Bomberos y de la Policía, y la gobernadora Arabela Carreras y el intendente Pogliano ya se encuentren en Buenos Aires para pedir la intervención de fuerzas federales? ¿Y que hayan llegado inmediatamente al campamento medios fascistas y mentirosos como canal 13, en particular del programa del nefasto periodista Jorge Lanata, buscando confrontación y justificación para seguir construyendo su discurso sobre los mapuche terroristas?

A raíz de este montaje, justifican la fuerte presencia en El Bolsón de gendarmería nacional y siguen aumentando su discurso racista y xenófobo, con el fin de generar miedo en la sociedad y expandir una visión totalmente falsa sobre el pueblo mapuche y las reivindicaciones territoriales que está llevando a cabo.

En la misma línea en que el hostigamiento policial y la provocación se van acrecentando día a día, ahora ya no se conforman sólo con agredir a los adultos sino que se puede escuchar cómo las fuerzas policiales insultan a los niños. Así mismo, denunciamos públicamente que un niño de la lof, que se encuentra viviendo en el acampe, va escoltado a la escuela 211 «Lucinda Quintupuray» por un móvil policial. Es decir, tratan a este niño como un delincuente, sin mencionar en las condiciones que se encuentra, en un acampe, rodeado de fuerzas represivas que cargan armas de grueso calibre, conviviendo con la tensión que esto genera a cada instante, además de la angustia que provoca no poder tener contacto con los peñi y lamuen que resisten en el territorio.

El contexto que se vive hace casi un mes en Cuesta del Ternero es una clara violación a todos los Derechos Humanos, los derechos del niño, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos originarios, que tanto la provincia como la nación han firmado y deberían reconocer y aplicar.

Seguimos levantando la voz y haciendo responsables a la “gobernadora” Arabela Carreras y a todo su arco político, al “juez” Calcagno, a la “fiscal” Betiana Cendón, al “intendente” Pogliano que es empleado de Lewis, a Rolando Rocco, y a los medios hegemónicos de comunicación, quienes no se acercaron a la zona ni para cubrir el brutal incendio del verano pasado, ni cuando prendieron cinco veces el centro comunitario en Mallín Ahogado, ni cuando se quemaron dos radios, ni cuando quemaron la casa de la machi Betiana, ni un mes atrás cuando se armó el operativo cerrojo para no dejar ingresar alimentos ni abrigo a la Lof Quemquemtrew, vienen ahora para seguir construyendo su relato del enemigo interno y del mapuche como terrorista.

Hacemos responsable también al gobierno nacional, que tiene un discurso de no tomar partido, pero manda a la Gendarmería a la zona e insiste en sus intereses promineros y extractivistas. No creemos nada en su supuesta neutralidad.

A pesar de esta situación, quienes nos encontramos en el acampe humanitario que garantiza la vida de quienes se encuentran defendiendo el territorio, seguimos firmes y sin miedo. La fortaleza nos la dan los pu ñgen y pu newen, y los pu peñi y pu lamuen, que a pesar de no poder acceder a una comida digna y un abrigo, no se arrodillan ante los ricos y poderosos.

Agradecemos el acompañamiento y apoyo de comunidades y organizaciones sociales que cotidianamente se acercan a acompañar este proceso.

Por la memoria de los Kuifiquecheiem, nuestros ancestros.

Resiste Lof Quemquemtrew.

Resiste Nación Mapuche.