Por Corresponsal para ANRed./ Se quedaron sin cobertura médica en plena pandemia docentes precarizados de toda la provincia de Buenos Aires. El PIEDAS y el ATR fueron programas precarizadores que “remplazaron” en medio de la cuarentena a los actos públicos donde toman horas habitualmente lxs docentes suplentes. Se iban extendiendo mes a mes conforme seguía el ASPO, luego el DISPO.

La última información oficial fue que el 31 de diciembre los programas terminaban. Muchxs docentes expresaron por redes sociales que “tenían fe” en que los programas sigan porque necesitaban tener un ingreso durante el receso de verano, como sucedió siempre. Finalmente se confirmó que los programas no se prorrogaban de la peor manera: la controversial obra social para la docencia de la provincia informó que la cobertura se terminaba el 31 de diciembre y que quienes lo necesitaran podían pagar un bono, que es inaccesible para muchxs, ahora sin trabajo y sin atención médica.

Miles de docentes en toda la provincia fueron precarizadxs compulsivamente este año y puestos a trabajar bajo contrato. Con la excusa del COVID la provincia hizo pasar por debajo de la mesa un recorte salarial que supuestamente era pasajero pero que amenaza con quedarse. Quienes trabajaron en esos programas que suplieron en principio a los actos públicos donde se toman horas -cursos- pasaron de cobrar el equivalente a un IFE -solo 10000 pesos sin ruralidad, sin antigüedad, sin aguinaldo – en el PIEDAS, desde marzo en adelante, a percibir solo 8000 pesos más un viático de 800 pesos que en zonas rurales no alcanza ni para tres viajes en la semana en el último programa precarizador del año que anunció el gobernador Kicillof: el ATR. Los casos son debastadores: maestras y profesoras jefas de familia que afrontaron además del recorte salarial anunciado- en una economía estancada-, el no cobro de los magros haberes comunicados por el gobierno de la provincia y la dirección del sindicato en tiempo y forma, pagar fotocopias para lxs chicxs de su bolsillo, ir a trabajar inclusive con gripe en plena cuarentena por el Coronavirus porque las licencias no se les daban a lxs docentes precarizadxs, tener familiares a cargo con enfermedades graves u hospitalizadxs debido a intervenciones quirúrgicas complejas y no poder trabajar desde sus casas aún a riesgo de contagiar a pacientes con riesgo de vida. Hace tan solo un par de días se enteran del corte abrupto de la obra social IOMA. Ilegal por donde se lo mire, porque en otros gremios aún luego de cesadxs lxs trabajadorxs cuentan con su obra social por dos o tres meses más, el problema crucial son ahora casos como los de gente que necesita respiradores, controles periódicos para un paciente trasplantado, o ir a parir. Fin de año precarizado para lxs docentes.