«Sin personalizar, el gobierno local es de una alta improvisación y baja calidad institucional»

Mariana López, licenciada en Trabajo Social, dirigenta del Partido Socialista bonaerense, vecina de Moreno, porta un conjunto de ideas y principios que hacen a su identidad política y ciudadana. Es precandidata a diputada nacional en la lista que encabeza Florencio Randazzo. La coalición Vamos con Vos expresa un formato político de Tercera Posición que aparece con el desafío de iniciar algo que no finalice en 2021 sino que nazca con fuerza de permanencia. A modo de adelanto del programa Quórum que se emite esta noche a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6, Mariana respondió esa pregunta que tiene centralidad a partir de la asunción y manifestación casi permanente de la primera intendenta mujer en el distrito: «La verdad es que venimos viviendo todo un proceso de cambio de paradigma donde las mujeres empezamos a protagonizar también la vida política. Obviamente no me voy a meter en eso pero, así como la juventud no es necesariamente el recambio de la política, ser mujer no es condición para tal o cual cosa. Me parece que hay que hablar de ideas y metodologías para saber por dónde va cada uno, y me parece que el gobierno local, sin entrar a personalizar, tiene al igual que la mayoría de los distritos del Conurbano, una alta improvisación, una baja calidad institucional. Lo que tiene es un ocultamiento del gasto público, falta de cercanía concreta con el vecino y los asuntos de Estado (municipal), de poder saber en qué se invierte, en qué se gasta la plata que tanto escasea. El ejemplo de la planta de transferencia en la curva de San Enrique es una demostración de como los vecinos /as no obtuvieron respuestas, y si eso avanza, que es algo significativo para un esquema productivo, ecológico y sustentable para el distrito, no sucederá con y desde el consenso. Creo que tiene que ver con esto que pasa en el Conurbano bonaerense, del que poco se habla, donde viven 12 millones de personas y que tiene una lógica de construcción y de poder que tiene que cambiar».

