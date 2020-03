0 shares







LOS RECURSOS QUE DEMANDA UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN –

La proximidad es inherente a la labor de concejal /la. Hoy recorre el espinel de la tarea legislativa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Débora Galán es Frente Renovador en el Frente de Todos. Con archivos periodísticos como recurso, encontramos un aspecto presente: Presupuesto para la política de género:

¿Encuentra una o varias explicaciones sobre el aumento de la violencia de género al tiempo que se sostiene la importancia real de políticas públicas que aborden el grave problema? En Moreno hay más de mil denuncias por mes que recepta la Comisaría de la Mujer

Días atrás fue invitada a exponer en un panel sobre políticas públicas con respecto a género y diversidad, y lo primero que planteé fue el presupuesto. Una no puede pensar en bajar las estadísticas por violencia de género, por violencia familiar y por femicidio sino se asigna un Presupuesto específico en áreas que son de incumbencia. No hablo solo del trabajo de atención a la víctima cuando llega con la problemática sino en prevenir, es decir, evitar las situaciones de violencia…»

Si hablamos de prevención, ¿no debe arrancar el trabajo en las escuelas?

Claro, por eso es fundamental la Educación Sexual Integral (ESI) porque trabaja la prevención del abuso sexual infantil, la violencia familiar y de género, la ESI para instalar desde el jardín de infantes y hasta la universidad. Pero también tenemos el trabajo con las y los adultos que no tienen esa base, y entonces el trabajo de prevención tiene que ser desde el Municipio, Provincia y Nación, pero volvemos a lo mismo, no es posible la prevención, no es posible armar folletería, pagar a personal que recorra los barrios y lleve charlas de prevención, talleres y capacitaciones. Una herramienta fundamental, además de la ESI, es la Ley Micaela (NdR:lleva esa nombre por la joven de 21 años, Micaela García, asesinada por un hombre que portaba antecedentes penales por violación. Establece la Capacitación Obligatoria para todas las personas que integran los tres poderes del Estado) que se está llevando a cabo en todos los organismos pero paulatinamente, pero insisto que si no se asignan partidas presupuestarias en los municipios, provincias y Nación, no bajarán las tasas de denuncias y de femicidios».

Si no está la asignación presupuestaria, ¿no se subestima lo que es presentado como grave o creen que son otras las prioridades? ¿Qué falta para que pueda entenderse la violencia?

Perspectiva de género, ESI, Ley Micaela, la perspectiva de género es entender que esa desigualdad entre hombres y mujeres existe y hay que visibilizarla, y una forma es otorgar en los presupuestos lo que corresponde. Si no lo visibilizamos es porque no nos importa..

Así de simple y profundo

Bueno, es lo que yo pienso.