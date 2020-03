17 shares







MODO GRIETA O EMERGENCIA EN PLENA CRISIS-

Disposiciones listas porque los recursos están disponibles. Circular de la Provincia de Buenos Aires que delinea la compra de insumos de limpieza que no permite dilaciones, aún cuando en las escuelas no haya concurrencia de alumnos /as:

A las 9:30 horas debía comenzar la sesión en el Consejo Escolar. Sobrevino el acta por falta de quórum, cinco consejeros escolares faltaron a la cita (dos de ellos con licencia). Sin número propio, sin puentes construidos antes del coronavirus, todo puede repetirse y no como comedia. La Presidenta del cuerpo colegiado habló con Desalambrar sobre las consecuencias u obstáculos que produce el no poder sesionar: «Hubo dos sesiones ordinarias antes de la de hoy y todo fue bien. Si bien alguno faltaba pudimos sacar las disposiciones DE PAGOS necesarias para el funcionamiento del Consejo Escolar. La sesión de hoy era primordial por los pagos del Fondo Descentralizado que hace al desagote de pozos, compra de elementos de higiene y limpieza, análisis y controles de agua. Con este temario, ayer dos consejeros escolares se acercaron a buscar la orden del día, pero hoy tres están ausentes sin aviso y dos presentaron licencia médica».

¿Quiénes?

Sin aviso Ramón Vera Chávez, Carlos Lana y Silvina Pérez (con licencia Abel Quiróz y Lorena Cáceres.

En el comunicado de la DGCyE que ayer publicó este medio, queda sugerido que los Consejos Escolares pueden adquirir los productos de limpieza aún cuando los fondos no estén en la cuenta respectiva. No hubo sesión pero se puede avanzar en este aspecto

Estamos entregando algunos elementos de limpieza que justamente en esa comunicación oficial se señala que los artículos tienen que tener ciertas condiciones. Por ejemplo la lavandina que entregamos cumple con el rótulo que se pide, si bien es en sobre y hay cierta negación a recibirlo, es lo que pide la normativa y bien utilizada cumple la función que tiene que cumplir…

Presidenta, ¿qué cantidades entregan por escuela?

Tenemos una compra general y la primer entrega fue de un kit por escuela. Hay otra compra que volvimos a realizar, pero lo que nos dijo el proveedor es que hay productos que están escaseando, pero contamos con los fondos para hacer la compra complementaria de artículos de higiene y desinfección. Justamente en la sesión de hoy debíamos aprobar las disposiciones de pago que ya teníamos y poder emitir los cheques para los proveedores y volver a hacer un encargo de productos de limpieza y desinfección ante lo que está pasando a nivel mundial. La inasistencia de los cinco consejeros nos impide seguir trabajando o cumplir con lo establecido. Teniendo en cuenta la emergencia haré el llamado a sesión extraordinaria…

Clarísimo, ese kit de limpieza que se entregó, ¿está compuesto de dos sobres de lavandina, una esponja y algo más?

No, había más, hay más. Lo que vamos a hacer para evitar las confusiones, los enojos, es lo que te dije recién, nosotros hicimos una primer compra, el proveedor fue trayendo por tandas. Cuando venían a retirar las escuelas se les explicó que faltaba complementar con otros artículos, que es lo que nos tienen que seguir trayendo. Ahora enviaremos a todas las escuelas una lista con los elementos de limpieza que en los próximos días vamos a repartir porque por el momento el proveedor no los pudo traer.