Sin quórum ¿un gesto político?

La 11° sesión ordinaria el día jueves 12 de agosto de 2021. Sin temas controversiales en el orden del día, volvía en la agenda legislativa un nuevo convenio con la Cooperativa 2 de septiembre Ltda.

Los y las concejales presentes firmaron el acta del día, anunciando la no realización de la sesión que debía de llevarse adelante. Cabe preguntarse si se debe a un gesto político en medio del inicio de la campaña legislativa que abre paso en Moreno, y en todo el país.

Gisele Agostinelli, concejala de Ahora Juntos por el Cambio argumenta: “Yo entiendo que muchas veces el quórum es una herramienta sobre expedientes que son controversiales pero en la sesión no había nada de eso. Varias veces he planteado que hay muchas comisiones que no tienen quórum, sin ir más lejos esta semana no tuvimos quórum en la Comisión de Seguridad”.

¿Cuáles fueron los motivos por los que no hubo sesión en el día de ayer?

La realidad es que no se entenderían muy bien porque en esta sesión no había ningún tema controversial, si bien teníamos un expediente, convenio a la cooperativa 2 de Septiembre Ltda, la realidad es que ya se había votado en dos sesiones anteriores otro convenio que iba de la mano a este, pero no había ningún tema que uno pudiera sospechar que podría generar controversia.

De nuevo vuelve a aparecer la Cooperativa 2 de Septiembre

Es un expediente que viene en relación al otro que se votó hace dos sesiones, pero la realidad lo que hace la anterior era un solo acuerdo y en este tenía 4 acuerdos o 4 trabajos se podría decir en donde estaba incluido el anterior

Se iba a debatir también la adhesión al programa de Microcréditos a Tasa Cero

La realidad es que era la adhesión a la ley, había un par de cuestionamientos que en la Comisión de Legales no habían podido ser subsanados, nosotros teníamos unos cuantos interrogantes, ojalá que en estos 15 días hasta la próxima sesión esas dudas que genera el expediente puedan ser subsanadas, pero la verdad que simplemente era la adhesión a la ley nada más no era el otorgamiento de los microcréditos

Vos presentantes un proyecto para debatir durante la sesión…

Si, teníamos varios proyectos. Teníamos uno en obras públicas que estaban relacionado a los barrios, a las necesidades, la accesibilidad, en el barrio Lomas Verdes se vieron varias problemáticas en cuanto lo que es la recolección de residuos, lo que es las inundaciones y demás. Ahí se iban a tratar dos expedientes, después teníamos otro que era un beneplácito para la ley de oncopediatría, que es una ley que esta en la cámara y la verdad que es muy importante y es algo que vienen trabajando los padres hace mucho tiempo pero que todavía no se pudo terminar de sancionar. Hoy, los tratamientos oncológicos con la pandemia tienen muchísimas más trabas burocráticas que lo hacen bastante complejo y que a eso le sumamos que las leyes de trabajo tampoco contemplan las licencias con goce de sueldo para los padres que tienen chicos con tratamiento, la verdad que se hace muy difícil para las familias…

Por último, ¿te parece que justamente no se da la sesión ordinaria en el marco de que estamos en campaña electoral? ¿Tiene alguna relación?

La verdad que no debería, si es así no debería ser. Nosotros somos representantes del pueblo y más allá de las campañas electorales asumimos una responsabilidad el día que juramos y aceptamos estar en una lista, entonces creo que es fundamental entender nuestra función como representantes del pueblo.