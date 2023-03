Sin ventiladores ni aire acondicionado, clases suspendidas

La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica N° 4 (La Reja) recibe el domingo por la noche un mensaje vía WhatsApp:

Estimadas Familias:

Pedimos disculpas por comunicarnos un domingo y en este horario. Pero los pronósticos del tiempo son desalentadores y las temperaturas serán altísimas toda la semana.

Informamos que la escuela estará abiertas, sin embargo:

No contamos con los medios para refrescar las aulas

Las inasistencia no sé contarán

Respetaremos vuestra decisión ya que son uds los responsables del bienestar y la salud de sus hijos.

Muchas gracias por su atención.

Equipo de Conducción de la EEST N°4.

Las clases comenzaron el pasado día miércoles. En los tres días las temperaturas resultaron insoportables para se «mantuvo la normalidad». Esa decisión del «equipo de conducción» cambia este lunes y «traslada la responsabilidad de dejarlos en la escuela o no a madres y padres».

Quienes no están dentro del grupo o no leyeron el mensaje concurrieron hoy a la escuela y allí en la puerta el mensaje disuasivo tuvo su efecto: directivos, trabajadores /as de la educación cumplen horario… pero sin dictado de clases.