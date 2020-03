0 shares







DISTRIBUCIÓN DE COMIDA EN LAS ESCUELAS –

¿Es imposible coordinar el horario en que llega un proveedor a cumplir con el contrato? En Moreno la entrega del primer bolsón tuvo una semana de demora y ya está la circular de la Provincia de Buenos Aires que fija la segunda entrega. La escuela abre y aguarda cinco o seis horas, franja en que arriba el camión. La escuela, con escaso personal, se vuelve un centro de distribución donde la entrega es escasa, insuficiente, a lo que se anexa que no cubre toda la matrícula (si es comedor). Tres o cuatro personas arman la “bolsita” que fue pensada para dos semanas pero alcanza para dos días, en el mejor de los escenarios. Tres o cuatro personas por establecimiento ponen la cara y afrontan las demandas alimentarias y sociales que nunca están a su alcance resolver porque las medidas y ¿soluciones? no son de su competencia, deben cumplir con la normativa. Lo que viven los cuerpos jerárquicos – docentes y auxiliares es todo lo entraña los miedos que aumentan al compás de la cuarentena. Si el SAE municipal merece un estudio real por parte del gobierno de Mariel Fernández, es factible que la segunda entrega respete horarios, cronogramas, menúes, todo con una mínima custodia policial, ya que existe un registro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires acerca del conflicto social que no es un enemigo invisible como el Coronavirus. A las escuelas llegan familias y personas que no son un número o cupo SAE ya que saben que hay entrega de mercadería

Jardín 935, Primaria N° 22 y la Secundaria N° 34, tres instituciones en una manzana del popular barrio 25 de Mayo. Día jueves 26 de marzo y la comida del SAE tiene que llegar a destino. Mara se encuentra junto a la Directora del Jardín 935. Los kits de limpieza son personales, la prioridad es entregar la comida: “Estuvimos esperando al SAE desde las 8 de la mañana hasta 13 horas. Llamábamos y no nos podíamos comunicar, lo mismo ocurría con otras escuelas. Lo que recibimos fue una leche, un yogurt y un paquete de galletitas para cada alumno. El Jardín tiene una matrícula de 250 alumnos pero la verdad es que la mercadería no llegó ni a 210. Es más, al comienzo entregamos leche y yogurt, y con el paso del tiempo era leche y galletita, cuando se terminó la leche fue un paquete de galletita para cada nene”.

Es un momento de complejidad, entregan lo que dice el remito pero si en las bolsas no se certifica son ustedes quienes tienen que explicar algo que no pueden resolver, ahí aparece el conflicto social

Claro, porque nosotras somos la cara visible de una institución y por supuesto que las familias nos preguntaban si era esa la mercadería por la que esperaron. Además lo que vivimos es algo contradictorio, por un lado nos dicen que no tenemos que salir de nuestras casas, pero debemos presentarnos en nuestro lugar de trabajo al mismo tiempo que la Primaria 22 y la Secundaria 34, un montón de gente, un foco potencial de contagio aún cuando le pedíamos a la gente que respete la distancia…

Hubo personal de Defensa Civil, del Municipío de Moreno, como ocurrió ayer en Moreno Centro

Nadie, cuando la situación comenzó a desbordarse mi directora tuvo que llamar a la policía. Vino un patrullero, estuvo diez minutos y se fue. Ese es un aspecto, el otro es que nosotras estamos haciendo un relevamiento de los alumnos y dos presentaban un cuadro febril. La mamá llamó a la ambulancia y nunca obtuvo respuestas, yo llamé a autoridades del gobierno local y nunca me contestaron, por eso estamos viendo de articular con la sala (25 de Mayo) y con la UPA (Unidad de Pronta Atención), para saber quien se hace cargo de esta vulnerabilidad que hay en los derechos de los niños /as.

¿Encontrás una autoridad o un conjunto de autoridades que centralizan la información lo que permite saber a dónde dirigirse?

No, lo que hacemos es ver si hay publicaciones del Municipio…

Están los números de teléfono, el problema está cuando no escuchan una voz que responde

Ese es el problema, quién responde porque son varias familias del barrio que llamaron y no obtienen respuestas.

El bolsón que definió la Provincia de Buenos Aires es para quince días o dos semanas. Lo que entregaron como desayuno o merienda, ¿para cuánto alcanza?

Un día, una merienda y un desayuno. Pensá que era una leche por familia que muchas tiene varios hijos /as. Si bien era una leche por niño /a, entregamos por familia porque sino era imposible entregar algo a todos /as.

¿Te genera preocupación, dolor o bronca?

Las tres cosas porque estamos ante una situación muy conflictiva ydolorosa para las familias. Como docentes debemos a contener a muchas familias que viven el día a día, no pueden salir a obtener el ingreso entonces necesitan que el Estado esté más presente, que lo está pero hay falencias en la gestión….

¿Por qué la Directora del jardín pidió presencia policial?

Porque venía a preguntar por la mercadería gente que no es del jardín o del barrio, en el cual vivo y trabajo hace muchos años. Teníamos miedo, hay mucha necesidad que se ve, la semana pasada quisieron robar en el jardín, por eso llamamos porque sinceramente nos sentimos solas.

¿Tienen los elementos de limpieza y de bio seguridad?

Los de limpieza no llegaron, en cuanto a barbijos y guantes lo llevamos nosotras. La Directora tenía que buscar el kits de limpieza a Consejo Escolar pero priorizó la entrega de mercadería a los nenes /as.