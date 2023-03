SITRAM entrega mochila y útiles escolares a pesar del código que ejecutó Mariel

En un cuarto de figura rectangular, con un pizarra colgada en pared ciega, las mujeres repasan cada bolsa personalizada destinada a hijos /as de afiliados /as. Comienzo y vuelta a clases, el Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) destina 2000 mochilas equipadas porque el año pasado realizó la compra.

Este dato es fundamental porque en diciembre pasado la Intendenta de Moreno eliminó códigos de descuentos sindicales, entre ellos está el que permitía acceder a beneficios sociales, como por ejemplo, el básico equipamiento escolar.

Liliana Nuñez, Secretaria de Género, explicó que si el gremio «no realizaba antes de diciembre la compra de mochilas, cartucheras, fibras, lápices, carpetas, los /as afiliados /as no hubiesen podido acceder a una gran ayuda en tiempo de crisis salarial, social, económica, ya que la Intendenta eliminó por decreto el código de descuento»: