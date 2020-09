0 shares







TARDA LA REAPERTURA Y HAY UTENSILIOS EN LA MESA –

Alguien suele expresar que las cosas se consiguen con piquete y quema de gomas. No es la metodología del Sindicato de Trabajadores Municipales, más bien es lo opuesto. Sólo en instancias extremas hubo salida «furiosa» a la calle. En general gobierna el diálogo, consenso y derivados. En este 2020 SITRAM logró en primer encuentro o reunión con la Intendenta en agosto. En todo el ejercicio la entidad gremial llevó notas a la Mesa de Entradas, presentaciones en el Ministerio de Trabajo y comunicados de prensa que fueron ratificando las declaraciones públicas de su Secretario General, Marcelo Cosme, en torno a un principio: los trabajadores /as municipales no son de nadie.

A días de pisar la primer quincena de septiembre, SITRAM manda por las redes el mensaje: reapertura urgente de Mesa Paritaria para conseguir una recomposición salarial urgente. Está por supuesto el llamado a la Junta de Calificación y Ascenso, pero el condimento no está en lo lógico y legítimo sino en notificar a los afiliados y advertir al gobierno que el tiempo se agota, por tanto hay estado de Alerta y Movilización.