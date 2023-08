SITRAM pide la urgente reapertura de Mesa Paritaria

EN LO QUE VA DEL AÑO YA SE PERDIÓ EL 26 POR CIENTO DEL PODER ADQUISITIVO –

Aquellas firmas, el acta paritaria del año en curso, quedó desfasada en el inicio mismo del consenso alcanzado entre los gremios y el Departamento Ejecutivo. Visto en porcentajes y antes de ejecutarse el tercer tramo acordado de recomposición salarial, la pérdida en lo que va del año es de un 26 por ciento.

La devaluación oficial del peso que produjo el gobierno nacional luego de las elecciones Primarias le imprime una inocultable dinámica a la inflación, razón que empuja al Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) a solicitar una reapertura de la Mesa Paritaria o un adelantamiento de la misma (prevista para el lejano mes de octubre). Ariel González confirma la solicitud que fue llevada a la Mesa de Entradas: «La situación que se produjo en estos meses dejó lejos los cálculos que habíamos hecho. Para septiembre, cuando se pagan los haberes de agosto, está el tramo del 15 por ciento y otro 13 por ciento para el mes de octubre (se abona los primeros días de noviembre), llegando a una recomposición acumulada del 70 por ciento. Repito que el marco previsto quedó muy retrasado, por eso llevamos por nota el pedido de la reapertura urgente de la Mesa Paritaria y buscar una mejora en los salarios de los /as trabajadores /as municipales».

Tal vez el gobierno nacional ofrezca una suma fija para los /as trabajadores /as estatales, ¿SITRAM puede aceptar algo similar en el plano local?

Bueno, el momento es muy difícil y eso nos obliga a mirar y computar todo, lo que incluye la suma fija. También, por ejemplo, en este mes de agosto vamos a estar cobrando las recategorizaciones que corresponden al año, traducido, un 5 por ciento entre categoría y categoría de la carrera municipal, un eje que lo pudimos dejar ratificado a partir de lo que manda el Convenio Colectivo de Trabajo pero no en ese porcentaje. Explico esto porque en el caso de una suma fija lo que hace es achatar la carrera municipal.

Entiendo que el interlocutor entre los gremios y el Ejecutivo es Adrián Márquez, ¿consulta si hay alguna esperanza de reconstruir el diálogo con la Intendencia?

Sólo hablamos con él. Ahora estamos trabajando fuertemente con el listado de las recategorizaciones. Dejame agregar que desde la semana pasada comenzó a llegar muchos compañeros solicitando medicamentos, problema que lo generó el gobierno actual sacando los códigos de descuento para convertirse en agente de retención, un error enorme porque ahora los /as afiliados /as vienen a preguntarnos cómo hacen para comprar los remedios que necesitan. Es decir, el decreto de la Intendencia de diciembre del año pasado muestra una consecuencia directa en la salud de los /as trabajadores /as municipales.