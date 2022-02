«SITRAM se fue de la CGT Regional porque no queremos que utilicen a los compañeros como base de maniobras»

Todo tiene que ver con grandes partes, razón que explica que el TODO es un elaboración que se cocina constantemente. Un registro elocuente de las transformaciones es el Concejo Deliberante que durante doce años tuvo representación sindical de la fuente antes mencionada.

MARCELO COSME / SECRETARIO GENERAL DE SITRAM

Marcelo Cosme fue el último en ocupar la banca como integrante de esa estructura sindical. Por supuesto que en el análisis de coyuntura si bien la CGT Regional Moreno – Merlo – Marcos Paz perdió un espacio, el Ateneo Néstor Kirchner que conduce Walter Correa cuenta con la representación en el HCD, Marisol Gallardo que es de La Cámpora.

En ese reemplazo encontramos causas y consecuencias que muestran una ruptura evidente que, en palabras de Marcelo Cosme, toman una clara dimensión: «No nos vamos solamente de la CGT Regional sino que no queremos estar en un lugar donde utilicen a los compañeros como base de maniobras. NO estamos ni con La Cámpora ni con el Evita, creemos en un movimiento peronista que está por nacer, entonces que ellos se queden con los cargos que le dan de arriba porque nosotros estamos con la lucha de los /as trabajadores /as. Nos vamos de la CGT y siempre a la espera de lograr entre todos una normalización en el sentido que los que siempre debemos defender son los derechos de las y los trabajadores /as».

¿Mencionás al Movimiento Evita y La Cámpora como dos fuerzas de poder que no pelean por los derechos de los /as trabajadores /as?

El Evita soluciona con las bolsas de mercadería y precarización. La Cámpora nos traba nuestro proyecto de ser un Centro de Formación Laboral para nuestro pueblo se forme. Está muy claro que quieren un pueblo que pida y que no se forme. Negociaron el lugar que teníamos nosotros como movimiento obrero en el poder local para que se lo quede el Ateneo que es un espacio chico y vacío.

A fines de marzo habrá elección de autoridades en el PJ local

Bueno, vuelven a negociar a espalda de las demás organizaciones gremiales de la CGT Regional tener la Vicepresidencia del PJ de Moreno, otro ejemplo de alineamiento con la patronal (Mariel Fernández)