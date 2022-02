«Sobre el transporte público y La Perlita, lo que no debe fallar es el seguimiento»

El Legislativo pide informes, busca respuestas, si quiere controla. El Departamento Ejecutivo posee el poder para hacer valer las normas y vínculos con el sector privado. La empresa La Perlita monopoliza el servicio de usuarios del transporte público en el ámbito comunal porque los dos poderes antes mencionados aprobaron (año 2016) el contrato que tiene plena vigencia. Por razones temporales, de infraestructura urbana y de costos, ocurre que los recorridos se interrumpen. Por las mismas causales (o algunas de ellas) el Concejo Deliberante puede aprobar la ampliación de recorridos que luego anidan en un punto muerto.

Martín Fraiz, Secretario de Transporte en la gestión de Mariel Fernández cuenta con la experiencia legislativa necesaria para acelerar en un circuito que se llama control operativo y, que por supuesto, debe tocar a La Perlita: «Al haber estado en una banca en el HCD tenemos una experiencia que no han tenido otros secretarios. Por eso creo que lo que no debe fallar es el seguimiento. Muchos hablan del cumplimiento cuando lo que hay que hacer es que se respete y cumpla el contrato vigente. En ese sentido, desde que llegamos (hace dos meses) a la Secretaría de Transporte, lo que hacemos es tener una relación sabiendo que hay siete empresas en Moreno. Tratamos de entablar relaciones, no solo con La Perlita…

Las otras son intercomunales

Si, pero también debe cumplir con el convenio porque eso es lo que nos pide el vecino. Lo que nos pasaba en el Concejo Deliberante es que armábamos el pedido de informes pero nunca eran contestados en tiempo y forma…

Otro tema histórico son las ampliaciones de recorridos

Forma parte de la competencia de la Comisión de Tránsito y Transporte, pero siempre le costaba al concejal que la presidía conseguir que esos reclamos de ampliaciones fueran contestadas. Por eso nos acercábamos al barrio y mirar esas cosas, porque era y es nuestra responsabilidad ante los vecinos. También entendíamos que había una responsabilidad del Departamento Ejecutivo que no se estaba cumpliendo. Bueno, el actual Ejecutivo cambió eso, desde mi actual cargo he tenido un acercamiento y encuentro con el bloque del Frente de Todos para trabajar fuertemente con quien será el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte para tener una mirada más amplia y una cercanía con la denuncia vecinal en el momento, porque no hace falta que el expediente se eleve y aceptar la burocracia que lleva el papeleo…

Entonces, si un recorrido se interrumpe y no hay notificación oficial…

Queremos saberlo de forma inmediata, queremos saber si Doña Rosa, que está en el barrio Villanueva, tuvo un problema y recurrió a un concejal, queremos que el legislador nos de aviso, nosotros hablar con la empresa para que se haga cargo de lo que sucede

Podrían lanzar una App para que los usuarios /as denuncien cuando La Perlita interrumpe un recorrido, por supuesto que hay que ver las causales

Bueno, por supuesto que el poder de las redes sociales avanzó mucho en materia de información, pero lo que estamos haciendo es poner un número de teléfono para que el vecino comunique estos problemas urgentes a la Secretaría de Transporte, sin olvidar que contamos con el GPS que nos permite hacer el seguimiento de los coches.

¿Hablaste con autoridades de la empresa La Perlita?

Tengo una relación con la empresa, hablamos todos los días.

AUDIO 1 FRAIZ

La Perlita es el monopolio sin olvidar que es una empresa de Moreno, la segunda fuente de empleo que tiene el distrito

Por supuesto, y tenemos un acercamiento fluido, reuniones casi seguidas incluso con la Intendenta, y te adelanto que mañana (miércoles) La Perlita hará la presentación de 15 coches nuevos con las rampas para discapacitados, es como un mini robot que introduce la silla de ruedas en la unidad

Es lo que estableció el contrato en el año 2016

Así es, son 15 rampas nuevas que las estuvimos elaborando ni bien asumimos, fue lo primero que pedimos. También quiero aclarar que las unidades que son reemplazadas no se dan de baja porque pueden ser necesarias para un nuevo recorrido o para las escuelas rurales…

Está claro que el servicio público de transporte debe mejorar y eso se logra haciendo cumplir el contrato, después están los argumentos de la empresa en relación a los costos y el daño en las unidades por el estado de las calles, que es otro problema histórico

Nosotros siempre entendimos que la clave está en el seguimiento, hay que estar escuchando a los vecinos y encima de las empresas, pero en esta gestión veo a muchos secretarios que han cortado lo burocrático y se acercan a dar respuestas al reclamo vecinal, y es lo que marca la gestión de Mariel Fernández, un antes y un después con relación a los anteriores gobiernos, funcionarios que no están detrás de un escritorio ni en una oficina.

AUDIO 2 FRAIZ