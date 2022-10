Sobre las autoridades del Colegio de Abogados: «El silencio es no afrontar las consecuencias»

Romina Altamiranda fue Vicepresidenta del Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez. Ocupó el cargo de Subsecretaria de Gobierno en la gestión de Mariel Fernández. Tres temas la convocan a fijar postura como matriculada del Colegio y ex funcionaria municipal. En sus respuestas aparece un hilo conductor muy claro, postura política por arriba de la pertenencia ideológica, es decir, el Estado como el verdadero instrumento de transformación de la sociedad.

Primer tema. El abogado que defiende a quien la justicia señala (hasta ahora) como jefe de la banda que atentó contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, es el Dr. Gastón Marano, a cargo de un Instituto en el Colegio de Abogados de Moreno: «Más allá de que yo no esté en funciones, no puedo dejar de ver que el ejercicio liberal del Dr. Marano, yo tengo mi cuestión política partidaria, claramente no sería defensora de una persona que haya atentado contra la democracia y menos contra la vida de nuestra presidenta, pero no puedo dejar de ver la cuestión institucional. Él está ejerciendo una profesión liberal defendiendo a una persona que tiene derecho a defensa. Eso es una cuestión. Saliendo de ese eje donde a mí no me corresponde hablar de la defensa del doctor Marano, él podrá decir y hacer en su momento llevar su voz a tu programa o al medio que considere, me parecer que acá hay que poner en discusión otras cuestiones en relación al Colegio de Abogados….

¿Cuáles?

Los comunicados, del Ateneo y de Justicia 21, Peronismo de Moreno, salieron hace una semana y media sin que haya generado una respuesta pública de las autoridades del Colegio de Abogados. Es decir, están requiriendo una respuesta, sea que vos tengas que validar a ese director de instituto que elegiste, o sea que tengas que dar algún tipo de respuesta, en algún momento tenes que comunicarlo, el silencio en cualquier institución me parece que es dejar a la libre interpretación de cada uno y es no afrontar una consecuencia. Hay que poner en discusión por un lado el silencio, pero por otro lado no menor, me parece también poner en discusión qué personas llegan a Moreno y con qué objetivos.

¿Por qué eligen Moreno algunos abogados /as para matricularse?

Moreno es un departamento judicial en crecimiento, Moreno es un lugar donde tener una Dirección de un Instituto te da un nombre, en otros colegios esto no es tan así, y no es que cambia la gestión y cambian los directores, nosotros tenemos representantes de nuestro espacio. El día de asunción de autoridades entregaron 33 menciones de directores de instituto, 17 menciones de directores de comisiones, y 7 cargos directivos. ¿Cómo es el procedimiento para elegir a cada uno de esos directores? La secretaría académica, se supone hace una evaluación de currículums que no están publicados en la página y que hemos requerido para ver qué antecedentes tienen las personas y cómo llegaron a Moreno y si son matriculados de Moreno. Porque también hay una realidad, la localía juega. Quién mejor que un abogado de Moreno o General Rodríguez para conocer cómo funciona el juzgado de Moreno y entender a su colega. Ellos hicieron una propuesta, la reunión de Consejo Directivo estuvo una hora antes de esa asunción de autoridades, hicieron una propuesta donde claramente nosotros tenemos, por el resultado de las últimas dos elecciones, cinco consejeros, pero ninguno fue seleccionado, es decir, eligieron a todos /as los /as oficialistas. Ya tenían impresos todos los certificados, era una fiesta donde se entregaban certificados de quienes son afines a un cierto espacio del colegio. Hay gente que está muy capacitada que hace años viene ejerciendo la titularidad de institutos o participando de diferentes cuestiones. Ahora, nosotros en nuestro espacio sea que haya integrando la lista o no, gente que tal vez, hay un montón de otros matriculados que no forman parte de nuestro espacio que tienen basto currículum, que son profesores universitarios de la Universidad Nacional de Moreno o de otras universidades, que han sido funcionarios durante muchos años. Por ejemplo, hoy un instituto de Derecho Administrativo que está vacante, y que en su momento lo tenía la Dra. Claudia Asseff.

El segundo tema de agenda local es el inédito conflicto entre la Municipalidad de Moreno y la Universidad Nacional de Moreno. Emite opinión Romina Altamiranda: «Lo que lamento es que las consecuencias la termine pagando la comunidad. Hubo instancias de diálogo, o al menos eso entiendo que se intentó llegar a acercamientos, pero cuando uno no puede mirar más que su mirada, y se politiza una cuestión que debiera ser darle una solución a la comunidad. Cuando se llega a ese punto estamos en problemas. La política se construye hablando. Cuando solo ciertas partes empiezan a mirar solo lo que piensan, sin escuchar, porque también hay herramientas legales que será cuestión de quienes están estudiando ver si realmente tienen razón o no, pero me parece lamentable tener que llegar a judicializar algo que podría ser solucionado si las partes se sientan y ven qué herramientas legales tiene cada uno y ceder cada uno para mediar. En toda mediación cada una de las partes llega a un punto que es necesario replantearse de qué forma se está perjudicando a la comunidad, con prescindencia a las individualidades en este marco.

Me parece que sobre todo se debe poner primero a la comunidad educativa y entender que esos pibes hoy están necesitando una respuesta.

¿La Universidad es escasamente popular y cerrada?

No, la Universidad es abierta, nacional, popular, y que alegría que tengamos una universidad en Moreno y que eso haya sido el fruto de una gestión que un momento tuvo un representante en una cámara, en Nación, en Provincia. Me parece que hay que ponderar a que hoy la construcción del Frente de Todos debe dejar de pelear por estas cuestiones porque estamos con un problema mayor, que es seguir construyendo gobiernos nacionales y populares en las diferentes instancias y ver cómo nos trata la próxima elección. Hoy tenemos una universidad que está abierta al pueblo, que está al servicio de todos y solamente falta diálogo y hay que dejar de sectorizar.

El tercer tema es de pregunta simple y respuesta directa de la doctora Altamiranda:

¿Te arrepentís haber dejado la Subsecretaría de Gobierno en la actual gestión?

No, no.