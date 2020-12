0 shares







SIN TAPABOCA, LO ARGUMENTA SALVADOR FEMENÍA –

Empresas, medianas y pequeñas; comercios y profesionales, puntos que también llevan la marca de la pandemia. ¿Qué radiografía existe de ese universo?

«El COVID agravó una crisis preexistente», responde Salvador Femenía, hombre y representante de CAME, presidente de la Unión de Comerciantes , Empresarios y Profesionales de Moreno (UCEP)

«Por una cuestión política el Presidente nunca recibió a CAME. Hay algunos que tienen atrás el apoyo de una facción de gobierno, en este caso La Cámpora, y quieren instalarse como dirigentes cuando no tienen ninguna empresa. Son convocadas las que son sellos de goma. CAME hoy representa a 500 mil pymes»

Presión tributaria porque el Estado asiste, emite pero necesita recaudar. Cierra el año sin IFE ni ATP, herramientas que pudieron reducir un poco el impacto o destrucción del aparato productivo.

En 2021 el incremento en las tasas municipales irá hasta el 35 por ciento, ¿es sostenible?

La informalidad y el trabajo; el trabajo en negro y en blanco. ¿Qué reconocimiento o lugar tiene para los gobiernos – nacional, provincial y municipal -, la inversión privada?