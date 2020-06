34 shares







UN DOLOROSO MIENTRAS TANTO –

Por Brenda Giménez –

Plan Federal de Viviendas en Barrio La Perla. Una parte del gran emprendimiento habitacional y social fue inaugurado en la Intendencia de Andrés Arregui. Otra parte quedó abandonada, gobierno de Cristina Fernández. Las casitas fueron vandalizadas lentamente. Con la administración de Mauricio Macri llega la reactivación de esas viviendas y emerge el vínculo de trabajo con organizaciones sociales, Movimiento Evita, Barrios de Pie y una cooperativa del cantante Javier Calamaro.

La recuperación de los núcleos habitacionales se hizo aunque faltan las obras hidraúlicas, cloacas puntualmente. En el mes de noviembre de 2019 el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR) emite el listado de pre adjudicatarios:

Los tiempos y el contexto ha cambiado. Mariel Fernández dirige la comuna, fue electa por el voto popular. No está Macri ni Vidal, en la cúspide Alberto Fernández y Axel Kicillof. Una pandemia azota el mundo y los cuidados de higiene se han extremado, la crisis económica y social se agudizó.

“Todavía no se finalizó la obra del baño, se está haciendo, dijeron que eran noventa días, técnicamente finaliza para julio” nos comunica Daniela, quien vive con sus siete hijos en una casilla. En ese Mientras Tanto, sufren los hechos delictivos “siempre un problema o porque roban las casas, roban las chapas, rompen los vidrios, siempre hay un problema” comenta Ramona, que añade otro factor de la subsistencia: «Cuando mi nena se enfermó me anoté, estaba viviendo en una iglesia, estaba durmiendo arriba de los bancos con mi nena pero se llovía todo y estuvimos un año así, en una iglesia viviendo”.

Los conflictos, las necesidades proliferan, se asoman los fríos más crueles, los cuidados que deben extremarse cuando la curva de contagios del Covid-19 crece. Mujeres que luchan por un hogar cálido, donde puedan contar con distancias, cierto resguardo, un acceso posible a un derecho humano y social:

Daniela, de 31 años de edad, refleja el sentir de muchas mujeres que siendo adjudicatarios subsisten: » Tengo siete (7) hijos»

Yo tengo siete hijos

¿Y en qué condiciones vivís con ellos?

En una casita de 5×6 metros con los siete chicos

¿Sos adjudicataria de alguna vivienda del barrio La Perla?

Soy adjudicataria

¿Y por qué todavía no tenes tú casa?

Porque estamos esperando que se finalicen las obras

¿Qué falta para que puedas ingresar a la casa siendo adjudicataria de la misma? ¿qué es lo que no se ha hecho hasta el momento?

Todavía no se finalizó la obra del baño, se está haciendo, dijeron que eran noventa días, técnicamente finaliza para julio.

Mientras tanto viviendo en un casilla con tus hijos, ¿qué necesidades vas teniendo incluso por esta pandemia, cómo te podes aislar con us hijos siendo una familia numerosa?

Estamos acostumbrados por decirlo de una manera, pero es complicado dormimos todos prácticamente en una cama, yo tengo tres camas de una plaza donde dormimos los ocho y tengo nenas y varones, imagínate que estamos todos incómodos. Yo me manejo con la ayuda de la asignación y con la Tarjeta Alimentaria

¿Cuántas familias están igual qué vos? ¿Cuántas mujeres esperando una respuesta y una solución?

Somos más de 200 familias las que van a recibir las casas y situaciones como la mía y problemas de violencia de género somos somos 50, como mínimo.

Ramona es madre de dos hijos. Tuvo lugar en la Iglesia (cercana al SUM del barrio La Perla). Dormía en un banco hasta que recibió un opción precaria. También espera su vivienda en el Plan Federal: «Por ahora, me prestaron una casilla en barrio Satélite

¿Usted es adjudicataria del Plan de viviendas del barrio La Perla?

Si

¿Y qué pasó, porque no esta viviendo allí?

Porque nunca entregaron la casa, siempre hay algún problema para que terminen la casa.

¿No es un problema de las cloacas?

Debe ser, siempre un problema o porque roban las casas, roban las chapas, rompen los vidrios, siempre hay un problema. Desde que mi nena se enfermó yo me anoté, estaba viviendo en una Iglesia, estaba durmiendo arriba de los bancos con mi nena pero se llovía todo y estuvimos un año así.

Y me está contando que le prestaron una casilla y que vive en Satélite

Si, en barrio Satélite pero la casa se llueve todo.

¿Puede contar – si quiere- el día a día para alimentarse, cuidarse, tener agua potable, puede contar su día a día?

En realidad, acá no hay nada como para cuidarse, es una casa con mucho barro, lo quise limpiar pero no se pudo, el piso es un desastre, el baño también, la casa no está bien cerrada encima hay drogadictos que vienen toda la noche a joder en la casa que nosotros estamos, pasan al terreno a la madrugada y nosotros estamos encerrados con miedo.

¿Tiene Asignación Universal por Hijo?

Si, con la AUH estamos arreglándonos

¿Cuánto recibe?

Si, el de 15 años. Son dos mil pesos por cada uno.

¿Y tarjeta Alimentar?

Si, ahora me la dieron.

Daniela y Ramona, mujeres, sostén de familia, tienen un mismo derecho pero el «sueño de la casa propia está paralizado». Son adjudicatarias de una casa pero transitan la exclusión, sobreviven a las pandemias. Dan testimonio en nombre de otras mujeres, cerca de cincuenta, que padecen todo tipo y nivel de violencias. Son acompañadas por referentes como Elena Torres; intentan mantenerse a salvo del abismo y miran sus casas… porque el sueño está paralizado.