Solo 24 horas para analizar doce meses de gobierno ¿dónde está la transparencia prometida?

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 –

Es uno de los momentos legislativos que tiene peso, incidencia y valor. Se trata de auscultar cómo y de qué manera el Departamento Ejecutivo utilizó todos los recursos públicos que administró el año pasado.

La legisladora María Selva Aguilar de Juntos por el Cambio presentó una nota a la Presidencia del cuerpo buscando respuestas y advirtiendo que el Ejecutivo no estaba cumpliendo los plazos de presentación (hasta el 31 de marzo), carta que fue respondida SIN explicar el probable incumplimiento, pero informando que en los días hábiles, desde el 17 y hasta el 28 de abril inclusive, solo lunes, miércoles y viernes durante tres (3) horas podrán buscar en los «cajones» la información, expedientes de la Rendición de Cuentas 2022:

«Para analizar todo un año de gestión, el gobierno de Mariel Fernández nos da 24 horas a los /as concejales /as, un día para revisar los expedientes y ver cuáles fueron las prioridades en el año 2022, es decir, conocer la administración de los recursos públicos que son de los morenenses. Si solo se nos da 24 horas es porque la intención del gobierno es no ser transparente», declara a Desalambrar Tv María Selva Aguilar: