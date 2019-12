50 shares







EL ROL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA ECONOMÍA POPULAR –

Marcharon por las calles aledañas a a la Plaza Mariano Moreno, algunos de ellos con palos y capuchas. En la tarde del ascenso al poder de Mariel Fernández, Confluencia Política y Social 29 de Mayo fue al acto para ratificar sus ideas y seguir en el espacio que continúa la batalla contra los poderes concentrados desde la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) que dirige Esteban Castro, compañero de vida y militancia de la Intendenta de Moreno.

Si las miradas de los que desconocen instaló el interrogante acerca de la sólida presencia de la 29 de Mayo en clave de resistencia, el máximo dirigente de esa estructura aclara todo y perfila hacia donde viaja la lucha: «Desde hace un montón de tiempo venimos planteando que en Moreno hay sectores que se benefician, que concentran el poder económico, mientras que los sectores populares más postergados de nuestros barrios no han tenido respuesta. En la gestión anterior (Festa) la forma de intervenir fue declarando la emergencia alimentaria pero fue más una maniobra para poner un chaleco de fuerza a los sectores organizados».

Funcionó muy bien el chaleco de fuerza

Fue perfecto, fue la garantía de paz social en el distrito mientras las mayorías sobrevivían en una feria, comedor o merendero. Nosotros no estamos dispuestos a permitir esto, sobre todo en cercanía de las fiestas de fin de año. Nuestros compañeros /as nos preguntan qué vamos a hacer, y debo señalar que somos como UNA SUERTE DE SINDICATO que representamos a los más postergados de algunos barrios de Moreno. Frente a eso presentamos un pliego de reivindicaciones que tiene que ver con la urgencia del sector y por eso salimos a plantear a los hipermercados que tengan responsabilidad, que sean solidarios porque desde que se anunció el Consejo Económico y Social no paran de remarcar…

Por qué marcharon el día de asunción de Mariel Fernández

Nosotros íbamos a participar como parte del paisaje político de Moreno, para decirlo de una manera literaria, y escuchar las propuestas en un acto democrático importante en especial por convocar a sectores no tradicionales de la política, ahora tendrán una tarea titánica porque es entrar en la Cueva de Alí Babá, pero confiamos en que se imponga la agenda de las mayorías populares. Es el desafío que asumieron, es su responsabilidad no la nuestra…

En ese sentido, tomando lo de las fiestas de fin de año, ¿cuál es el pedido o demanda al gobierno de Mariel Fernández ya que estuvo presente en la asunción?

No, todavía no nos hemos reunido con la Secretaria (Desarrollo Social) pero nosotros siempre tenemos diálogo con todos los sectores que gobernaron Moreno porque justamente nosotros no vamos por la disputa del poder político sino que atendemos las necesidades de un sector de la población, y al ser reinvindicativo debemos negociar…

Bueno, al ser Mariel Fernández Intendenta, una dirigente que estuvo en el territorio como lo está la 29 de Mayo, se puede presuponer que comprende el pedido de bolsones de comida o canasta navideña, además de COTO porque cuando se pidió allí, y había muchos en la calle, la respuesta fue nada

Bueno, pero cuando hay un negocito entre las organizaciones y algún acuerdo de super estructura te ponen el chalequito de fuerza… bueno está la historia de la lucha obrera en el mundo, cuando hay asamblea el conflicto se radicaliza, pero cuando no querés salir a luchar, bueno.

¿Aceptan chalecos de fuerza de la nueva gestión?

Hay cuestiones estructurales de mucho trabajo, habrá que ver cual es la propuesta de la gestión, por ejemplo hacer de Moreno un Municipio sustentable que genere empleo. Luego hay cuestiones de emergencia y la proximidad de las fiestas y por eso tendremos alguna reunión. Entendemos que en el marco del planteo de ampliación de la CTEP y la conformación de las regionales, con una gran propuesta para que se transforme en un gran sindicato de la economía popular y nosotros somos actores en el distrito y siempre intervenimos en la vida sindical. En la urgencia esperamos la respuesta y la solidaridad de los hiper mercados porque en los barrios cualquier cosa es bienvenida. Si no entienden tendremos que hablar con nuestros vecinos /as y decirles que a esos tipos no les importa nada…

Sacarse el chaleco de fuerza

No les importa nada, no son solidarios, quieren seguir haciendo millones de pesos y ahí resolveremos qué hacer.