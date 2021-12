«Somos la Alternativa para dar vuelta todo»

La elección en ATE prevista para mañana 13 de diciembre tiene una oposición armada para la disputa. Alternativa Estatal buscó y, con el oficialismo, puso en la calle la protesta por el ajuste salarial que aplica la Intendenta Mariel Fernández. El miércoles se produjo la marcha y asamblea en la puerta del Palacio. Horas después, Alternativa Estatal puso en órbita un comunicado en que refiere a la traición del oficialismo gremial, la renuncia a sostener la protesta por el cierre arbitrario de la paritaria y, desde esos cimientos ofrecer a los /as afiliados una opción real a la Verde Anusate:

«Una vez más la dirección de nuestro sindicato abandonó y traicionó la lucha obrera, dilatando los tiempos para resolver y exigir recomposición salarial igual a la canasta básica familiar, sabiendo que desde el ejecutivo no hay voluntad de reabrir la discusión paritaria. El motivo del Secretario General (ATE Seccional Moreno) Walter Cravero para no sostener la movilización y jornada de lucha de lxs trabajadorxs municipales es que fueron invitados por el Ejecutivo municipal a una reunión para el día martes; dejando en claro que hasta el próximo año se abandona la lucha de lxs compañerxs. Nosotrxs creemos que en esa reunión se ajustarán diferencias políticas pero no se intentará resolver la situación de lxs trabajadorxs que sostienen día a día el municipio. Desde nuestra organización, Alternativa Estatal, en las intervenciones realizadas propusimos 48 horas de paro y movilización para la próxima semana, mediante discusión en asamblea aprovechando la concentración de trabajadores. Porque entendemos que la lucha y el reclamo por mejora salarial hay que profundizarlas y hacerlas lo antes posible. La familia municipal se merece pasar unas fiestas dignas. Nuestra propuesta fue desestimada y ninguneada por los dirigentes de la Verde Anusate. De más está decir que esta práctica no nos sorprende, una vez más demuestran de que lado están y es del lado de la patronal. Cabe destacar, que lxs municipales cobran salarios bajo la línea de pobreza e indigencia y que esto se exacerba aún más cuando la prioridad del gobierno es pagar la deuda externa a costa del hambre del pueblo trabajador. Por eso, es importante remarcar que la lucha es contra el ajuste brutal que acecha a lxs trabajadorxs y para dar esa pelea es importante ganar las elecciones en el sindicato, que se llevará adelante el próximo lunes. Sabemos que lxs trabajadores seguiremos acéfalos del sindicato mientras ATE siga manejado por la VERDE y el lunes tenemos la gran posibilidad de que esto cambie y ATE vuelva a ser de lucha por y para lxs trabajadorxs. Necesitamos un sindicato que no abandone ni traicione las luchas, por eso invitamos a todxs a participar de las elecciones y que nos acompañen con el voto para sacar toda la mugre de ATE, somos la Alternativa para dar vuelta todo.