«Somos un feminismo nacional, popular, peronista»

Frente de Mujeres, Géneros y Diversidad del Ateneo Néstor Kirchner, espacio que lidera el diputado nacional Walter Correa.

Micaela, Soledad, Lili y Samanta, nos hablan de esos caminos emprendidos que conducen a la deconstrucción o a cambios que son o serán inevitables.

Por supuesto que toda entrevista, conversación o reportaje tiene como imposición la pandemia y es allí donde no inicia el tema central. Micaela dice: «No hay cosas que hayan aparecido en la pandemia que no hayamos visto antes sino que todos los problemas que hemos tenido con el tema de la feminización de la pobreza, con las violencias por motivo de género y todo se vio intensificado en la pandemia no es que aparecieron de la nada, no es que justo apareció el Covid y apareció sino que es una pandemia que veníamos padeciendo, la violencia por motivos de género es algo que veníamos atravesando y que en la pandemia se intensificó mucho más».

Clarísimo, por eso pregunté qué vieron, porque mucho de lo que apareció ahora excarcelado estaba invisibilizado

Micaela: Totalmente. El caso de la violencia doméstica por ejemplo. El año pasado nos decían quedate en tu casa y lo que nosotras vivimos es el hecho de asistir a personas que el quédate en tu casa era quédate con el violento que te golpeaba, violentaba psicológicamente, emocionalmente, entonces uno ahí se encontraba frente a un problema de intentar acompañar en esas situaciones tan difíciles. Después otro tema es el de parar la olla cuando hablamos de la feminización de la pobreza y todo el gran problema económico que trajo la pandemia nosotras veíamos que eran las compañeras las que tenían que bancar en su casa una olla en la vereda y se ponían a cocinar para el barrio. Entonces cuando hablamos de los problemas por cuestión de género no hablamos solo de uno sino que son muchísimos y principalmente encontramos estos

Soledad ingresa en la propuesta periodística y señala que el Frente de Mujeres Ateneo Néstor Kirchner trabaja en, desde y para el territorio: «Cuando llega una mujer y te cuenta una situación de violencia no es que llega a Micaela, a Samanta o Lili o a mí sino que lo que hace es acercarse a un espacio donde de alguna manera va recibiendo o tiene la posibilidad de sentirse contenida. Para empezar no es que llega una persona sino que tiene que ver con la presencia en el territorio y con que uno viene trabajando ahí, con que se van formando redes en el territorio y digo esto porque una de las cosas que hemos discutido mucho en este Frente es que el acompañamiento de mujeres en situaciones e violencia no tiene que ver solo con una derivación a un espacio del Estado tiene que ver con el fortalecimiento de los lazos del territorio porque para que una mujer pueda salir, pueda construir esa ruta crítica que le llaman, la salida de la violencia necesita del apoyo del Estado pero necesita de la vecina que esta todo el día y que comparte sus padecimientos y con la que se puede apoyar y que sabe que cuando necesite una ayuda económica va a estar; y necesita de la Iglesia que por ahí esta trabajando y hay alguien que la puede ayudar y escuchar o necesita de la olla a donde se acerca para recibir asistencia alimentaria o que necesita también de la escuela, digamos hay toda una red que en la pandemia fue más difícil pero que nosotras desde el frente del Ateneo hemos continuado sosteniendo…»

Lo más difícil cuando yo hablo de acompañamiento hablo de algo crítico, cuando ya el cuerpo de esa mujer recibió todas las señales de que la muerte esta ahí a la vuelta, yo me refería a eso. Y lo segundo, claro que el acompañamiento es en el territorio, es una vecina o un vecino, donde gobierna el no me meto, y eso si lleva a un trabajo del día a día para que sepa que la vecina se tiene que meter, y meterse además impone un riesgo que es lo que menos queremos tomar

SOLEDAD: Nosotras abordamos esto porque fue un desafío y fue algo que fuimos viendo en el tiempo. Cuando empezó la disposición del aislamiento una de las primeras cuestiones que pensamos como Frente fue como logramos fortalecer a todas las compañeras que están en el territorio, en las ollas, en los merenderos para que esta problemática que sabemos que se va a dar y que se va agudizar pueda recepcionarse, que puedan descubrir cuales son los indicadores. Una de las primeras acciones fue ir a las ollas porque muchas ya estábamos en territorio, pero ir a las ollas a trabajar, armamos un material también para compartir con respeto a cuales son los posibles indicadores a los que hay que estar atentas, la ruta crítica también en el sentido que pasos hay que dar frente a alguna situación, cuando es importante hacer la denuncia y de que modo, porque no en todas las situaciones necesariamente hay que hacer una denuncia porque después la persona tiene que poder sostener esa denuncia y una de las cosas importante es hacer un análisis de situación de riesgo para ver en qué momento de la problemática está, entonces estas son una de las primeras acciones que hicimos desde el frente al inicio de la pandemia

Voy a seguir esa línea que estás planteando ¿y que sucede cuándo una mujer llega a la Comisaría?

MICAELA: Nosotras nos formamos día a día para poder acompañar esas situaciones y decirle todo el tiempo a esa mujer que está siendo violentada que no está sola, entonces eso es muy importante porque dentro de estas capacitaciones, dentro de estas formas de actuar frente a la violencia lo más importante es generar una red sorora en la que vos no dejes sola a ninguna persona que necesite esa ayuda, porque una de las cosas principales también es que para una persona es muy difícil conocerse como violentada, ese no es un proceso fácil, no es un proceso de un día se puede dar cuenta a la primer piña, primer empujón o cuando la cagó a piñas 5 veces. Nosotras también tenemos que tener esa empatía, esa solidaridad y ese tacto para saber que si esa persona viene a pedir ayuda es porque de verdad está preparada o capaz que no y se arrepiente, pero nosotras también estamos en ese proceso de decirle, vos la acompañás y tenés que acompañar el proceso personal de esa persona uno no puede re victimizar, entonces en esto que vos decís esa persona está decidida a hacer la denuncia, lo más importante es que vos la estés acompañando en ese proceso porque ha pasado que las instituciones no están preparadas en perspectiva de género y la respuesta que se recibe desde la comisaria no es positiva, puede hacer una exposición solamente o el hecho de que ni siquiera te la quieran tomar incumpliendo la ley, ahí si hay una compañera que por lo menos se pone firme y dice acá le tomas la denuncia

¿De qué manera se rompe el concepto patriarcal que tiene la política? Estamos en un lugar, ustedes discuten con hombres, quiero saber si esa desconstrucción es simple, suena bien, si ven rechazo, si hay resistencias claras, algunos que van comprendiendo ¿se entiende la pregunta?

MICAELA: Es un proceso también, es como el hecho de plantear la discusión y decir somos compañeras que ponemos el cuerpo al igual que los compañeros entonces queremos esos lugares. Yo me acuerdo de uno de los primeros plenarios en los que estuve que estaba Sole y planteaba de somos las compañeras y queremos discutir acá los espacios, queremos estar en estos espacios y discutirlos entonces, en ese sentido nosotras sabemos que hay una historia política muy patriarcal, sabemos que se viene rompiendo la historia patriarcal desde Evita también sabemos que nos conduce una mujer que abrió muchos caminos como es Cristina Fernández de Kirchner entonces en ese sentido para nosotras fue una herramienta principal el hecho de la Jefa, la que nos conduce, es una compañera que nos dice que nos tenemos que empoderar, es una compañera que nos dice que tenemos que tener un Estado nacional popular, democrático y feminista

Tal veZ el elemento profundo está en admitir, percibir o concebir que los hombres son los enemigos, adversarios o tienen que ser pares

SOLEDAD: Para mí tienen que ser compañeros porque también ahí hay una definición política y nosotros hemos discutido bastante esta cuestión hacia adentro, hemos discutido la manera que esto se aborda porque es parte del trabajo que asumimos incluso con nuestros propios compañeros y también hacia afuera con las masculinidades que es como se habla hoy, tremendo trabajo hay para hacer ahí y es una cuestión que se va viendo día día de distinto modo, lo que tenemos muy claro que nosotras no tenemos una mirada del hombre como enemigo ni punitivista te diría en el sentido…

Me parece interesante ese concepto porque es contrario a lo que los feminismo vienen planteando

SOLEDAD: Ahí te discutiría en el sentido de los feminismo, de algo que plantea el no feminismo, te diría algunos feminismos y nosotros somos un feminismo nacional, popular, peronista que tiene profundos valores humanistas y que cree en la transformación social, entonces si no creemos en la transformación de nuestros compañeros, de los varones y en la posibilidad en que las cuestiones puedan cambiar que según como vamos entablando esos vínculos puede haber transformaciones que uno pueda ir como charlando estas cosas y no sancionando, excluyendo, sino mas bien siendo material de trabajo para que esa transformación se pueda dar para que podamos encontrar el compromiso de todos en esta transformación me parece que la erramos, me parece que esa es nuestra tarea y en este espacio como en el territorio es parte de lo que asumimos.