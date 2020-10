0 shares







ROSEMBERG DESDE PUEBLO LIBRE Y LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE –

En la Secretaría de Equidad, muy cerca del Ministro de Salud de la Nación, la Dra. Patricia Rosemberg (concejal en uso de licencia) recorre el país. La salud en puesto central de la política, como nunca antes había sucedido, le otorga una mirada amplia de la gestión y todo lo que eso posee. «La exclusión tiene el mismo impacto en Moreno como en Santiago del Estero, lo que cambian son las posibilidades«, explica Rosemberg, quien dedica un apartado al criterio errático que ofreció el gobierno de Jujuy (Gerardo Morales) con respecto al coronavirus».

Convocada a analizar la gestión de Mariel Fernández, no duda un instante en «reconocer la centralidad que tiene la Intendenta porque es ella a quien eligió el pueblo de Moreno». Avala el concepto del cambio político «porque pone o visibiliza la cuestión de las cajas».

Es allí, en esa línea de discusión abierta donde la recolección de residuos hace punta. Muy lejos de desconocer lo ocurrido en la previa a la votación del pliego (contratación de mano de obra), Rosemberg coloca en mayúscula la función de los concejales de Pueblo Libre: «Cristian (Pereyra) y Pablo (Gaona) tienen claridad de que ellos son suplentes y me parece que ser suplente con honestidad hace que igual no se vote cualquier cosa y que el costo de eso es que tal vez pierdas el lugar en el Concejo y esas son las reglas del juego. Como agrupación tenemos absolutamente claro que lo importante no es conservar los lugares de Cristian y de Pablo, lo importante es conservar la coherencia de proponer las cosas que creemos mejor para el pueblo de Moreno. No es solo una molestia por eso insisto ¿cuál es la decisión de eso? Nosotros jamás vamos a votar algo porque nos apuren, porque haya una foto,porque haya una apretada, vamos a votar lo que estemos convencidos que es mejor para el pueblo de Moreno».

Porque consideró desde su banca que el tiempo de municipalización de la basura debía esperar, Rosemberg habla de lo que se viene en el municipio de Avellaneda y en Moreno: «Me parece que hay condiciones que van cambiando, cuando vos tenés un gobierno nacional como el que tenemos y que va acompañar al Municipio, eso es una excepción, no sucedió nunca, entonces me parece que es un momento sumamente interesante para aprovecharlo. También creo que hay tiempos y que tal vez si cuando fue votado GIRSU la Intendenta tiene una reunión con Camioneros y se compromete a establecer algunas cosas, como por ejemplo que las personas no se van a quedar sin trabajo que existe la posibilidad de la cooperativa, si vos me preguntás, a mi me parece bien sostener lo que uno se compromete».

Construir, formar, hacer, pensar, actuar. Pueblo Libre la agrupación peronista que fue la nave principal durante dos décadas, protagonista en la victoria del año 2019, tiene un plan de vuelo: «Nosotros siempre vamos a construir. Si se escucha del otro lado mejor, porque se construye con otros y otras. Nosotros seguimos, somos una agrupación con años de historia que tenemos mucho para aportar al pueblo de Moreno«.