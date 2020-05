16 shares







Ya nada será igual, hasta aquí nadie puede definir cómo sería la «normalidad» conviviendo con el virus. Así la educación o formación presenta variantes de relación directa con la tecnología y sus soportes. Si la telefonía celular es «prioridad» contar con Internet no es de todos /as. Tenemos un plan, con obstáculos económicos y de accesibilidad, y un desafío 2020: aprender a usar las herramientas, alumnos /as y docentes.

La Escuela Cooperativa Nueva Generación, produce una gestión social amalgamada al barrio (Satélite y aledaños). Andrea Mujica dirige la institución en el año de COVID -19:

¿Desde qué criterio definen las propuestas pedagógicas?

Son varias y dependen de la puesta tecnológica, no todos los alumnos y familias tienen esas herramientas. A quienes nos les llega Internet a la casa se trabaja de modo más directo con los chicos y las familias, con grupos de whastapp. Tenemos una (radio) que la usamos como (masa pedagógica) donde los chicos se pueden conectar sin necesidad de una computadora, se envían herramientas pedagógicas abarcando lo más posible sin dejar de ver las respuestas de las familias también en todo esto.

¿Cómo es esto de la radio que le permite al joven alumno meterse en una aplicación? ¿Desde un programa les dicen o imparten la clase?

Sí, tenemos dos profesores que da la materia de NTICS y otro que está en comunicaciones, en 4º y 5º año de nuestra escuela secundaria. Ellos en conjunto con los estudiantes organizan la programación de la radio. Fueron esos profes, que dentro de un proyecto con el equipo de conducción y demás, adaptamos la radio para que funcione a través de un celular para los chicos y que los profesores tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, una hora que los chicos tendrían habitualmente, en la programación ya organizada algunos profes de algunas materias suben los audios para que los chicos puedan recoger las herramientas pedagógicas que envían.

¿Eso queda en la página de la radio? ¿Un alumno/a puede ingresar a la misma y obtener el material en cualquier momento del día?

Sí, tenemos un Facebook oficial de la escuela y muchos grupos de Whatsapp con las familias y con los alumnos, esto hace que permanentemente, si comienza a las 11 de la mañana a las 10 empezamos a enviar el link para que los chicos recuerden cual es y puedan ingresar fácilmente a la radio.

La tecnología como única herramienta de vinculación no significa que todos /as sepan o entiendan las aplicaciones básicas o más sofisticadas

Los docentes que tampoco estábamos preparados para esto estamos adaptándonos día a día, tenemos la ventaja de tener dos profes de comunicación que ellos nos van enseñando, tenemos dentro del plantel una licenciada en comunicación también, por lo que ellos nos están enviando constantemente herramientas para que podamos trabajar mejor con nuestros alumnos.

Este dato, que los profes tienen que saber para después enseñar es muy importante

Sí, estamos con tiempo por lo que estamos aprendiendo permanentemente nuevas herramientas para poder transmitírselas a los alumnos y sus familias. En algunos casos pasa que tenemos familias que se manejan con un solo celular y si los padres están trabajando y no vuelven hasta la tarde esos chicos no tienen herramientas pedagógicas por no tener el celular en sus casas, por eso acomodamos con los docentes los horarios para que puedan establecer días en los que se conectan después de hora.

¿Cómo desarrollan la propuesta de Eco Huerta en modo pedagógico?

Es otro delos proyectos que teníamos para trabajarlo dentro de la escuela, pero hoy lo hace cada familia. Pusimos una fecha en que cada familia tenía que empezar a organizar y ver el lugar, que era lo que querían plantar y los que están organizando las tareas son las profesoras de Ciencias Naturales, que son las tutoras. Tenemos una profe tutora de huerta en cada uno de los cursos, esta escuela tiene de 1º a 6º año de secundaria y en cada curso hay una profe que va enviando las herramientas para trabajar, que es lo que hay que plantar según la fecha en que estamos y transmite información para las familias.

El espacio físico donde la huerta se vuelve real ¿cuál es?

Cada hogar la implementa donde quiere, en mi caso por ejemplo no tengo terreno y lo hago en botellas o en huevos, herramientas que nos brindan y elegimos cual queremos abarcar para tener nuestra propia huerta.

¿Hay un impacto económico en la institución debido al freno casi total de la economía? Me refiero al pago de cuota o aranceles

En realidad no nos vimos con demasiada dificultad en el pago de la cuota, nos han respondido las familias bastante bien de manera general, tenemos chicos becados en la escuela porque está la cooperadora que asume las necesidades del barrio. Estamos en La Victoria, Moreno Norte, y somos una escuela cooperativa de barrio y nuestros alumnos son todos de ahí de la zona.

Si tuvieras que hacer una pintura final de la escuela cooperativa de barrio, nueva generación, ¿que marco elegís?

Nosotros en realidad con esta gestión social que tenemos, es justamente la mirada social que se les pone a las familias, donde ellas se involucran permanentemente con nosotros en todos los proyectos, en la radio, en la huerta y cada cosa que mandamos. Hace poco hicimos un video con los papás trabajando haciendo (el guiso) de 1º de Mayo. Nos parece que las familias están involucradas dentro de la escuela, lo vemos y sentimos así, hicimos una familia educativa de esta gestión social que está para el barrio.