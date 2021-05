Son 1300 docentes fuera del sistema, sin trabajo ni salario

El Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes (PIEDAS) fue creado en el mes de abril del año 2020, con el objetivo de generar un alivio económico para las y los trabajadores que no pudieron tomar nuevos cargos debido a la suspensión de actos públicos en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID 19. Pero este no es el caso de los 1.300 docentes que están sin trabajo hace más de un año y medio. Entre ellos se encuentra Andrea Guzmán, oriunda de la ciudad de General Pacheco, maestra de grado y madre de cinco chicos. Sin acceso a ningún cargo, sin el programa PIEDAS ni una ayuda económica con la que pueda solventar sus gastos nos hace visible su reclamo.

¿Qué es el plan PIEDAS?



Para nosotros el año pasado tuvimos un tiempo sin poder tomar cargo desde que arrancó la pandemia más o menos se hicieron 3 actos públicos virtuales, de los cuales mucho quedamos sin poder acceder a los cargos. Luego se empezó a exigir un salario de emergencia y ahí recién salió este plan, que es un salario de emergencia alrededor de 19.000 pesos que se le daban a los docentes que cumplían cierto requisito. Haber trabajado por lo menos 3 meses en el 2019 y otros requisitos más. Muchos quedaron fuera de eso. Ahora en diciembre nos sacaron ese plan, esa ayuda.

¿Sólo entran docente o auxiliares? Porque tenía entendido que también entraban los auxiliares en ese cargo

Sí, los auxiliares también estaban en ese plan. Y ahora nos sacaron esto y nos quedamos sin nada porque muchos también tenemos el problema de que figuramos todavía en blanco por esto de que nos están depositando un incentivo docente, a algunos compañeros de 700 a otros de 800 pesos. Entonces figuramos como en blanco en el sistema y no podemos acceder a la Asignación Universal por Hijo.

Y ni siquiera pueden tomar cargos…

Claro, en mi caso yo tengo 5 chicos y me estaría perdiendo por lo menos una ayuda bastante importante o el bono, todo lo que se dé. O la tarjeta o cualquier cosa que podamos acceder o le podamos arrebatar al Estado.

Todo porque siguen en el sistema pero ustedes no están trabajando…

No estamos trabajando, así es. Y ahora el agravante es que no se están haciendo los actos públicos virtuales. Hace 2 semanas dejaron de hacerse los actos públicos virtuales y solamente te envían un correo electrónico. Vos entrás a la página del ABC y te postulás en los cargos que van saliendo, en las escuelas que van saliendo. Y después si quedás o no por orden de mérito, por puntaje o por listado. Ellos se encargan de enviarte un correo electrónico diciéndote que quedaste o no, o sea el sistema es totalmente turbio porque ¿quién controla que efectivamente sea así?, ¿quiénes son los compañeros que toman cargo? Para nosotros se ve bastante complicado el hecho de poder acceder a un cargo ahora, imagínate para los estudiantes, por ejemplo yo empecé a trabajar cuando estaba en segundo año, ahora yo ya estoy recibida. Pero hay muchos compañeros que mientras estudian también trabajan.

Desde mi experiencia viví algo parecido, me postulé y vi que la gente que tomaron los cargos por orden de mérito, no eran ni siquiera del partido del cual soy, eran de otras localidades…



Claro, porque el tema de la virtualidad hace que vos puedas tomar en cualquiera, si estás inscripta podés acceder a tomar en otro lado. Esto que te digo, ni siquiera una compañera oficial que tenga 40, 45 puntos pueda acceder a tomar un cargo, imagínate un compañero que esté en listado 108 B o en el de emergencia. En el de emergencia que se olvide. Entonces por eso entre los reclamos que venimos exigiendo también es un salario de emergencia, algo como para poder paliar esta situación de hambre absoluta. Aparte viste lo que está pasando, cada vez aumentan más las cosas.

El viernes pasado, a raíz de todo esto nos estamos organizando con un montón de compañeros que estamos en esta misma situación, estudiantes y docentes que estamos sin laburo. En forma independiente nos empezamos a organizar, participar de diferentes actividades, hoy por ejemplo hicimos una actividad de volanteo en la estación acá 197 Boulogne Sur Mer. ¿Por qué? Porque los medios de difusión, de comunicación masivos no hablan sobre este tema. Entonces que mejor que poder ir al boca en boca. Sabemos que es complicado por el tema de la pandemia, con recaudos, con cuidados y todo, pero la gente se acercaba, la gente desconocía el tema. La gente piensa, el imaginario de cualquiera es “bueno sos docente, tenés un auto, tenes una vida más o menos acorde”.

Pero no ven el trasfondo del tema…

Claro, no hay nada más alejado que eso. No saben que no tenemos cargos, no saben que no tenemos laburo. Y eso, imagínate si no llegamos a poder cubrir lo que es la olla, imagínate si vamos a poder cubrir los servicios. Por eso también fuimos el viernes pasado a Atención al Vecino con los compañeros del Sindicato de SUTEBA Tigre (Multicolor) que nos están dando una mano muy importante a todos los compañeros que estamos sin laburo. Se hizo un relevamiento de la cantidad de compañeros que estaban necesitando mercadería, mirá a que hemos llegado que estamos pidiendo bolsones de mercadería, cuando en realidad lo que necesitamos es un trabajo, pero en el mientras tanto estamos tratando de solucionar con parches. Conseguimos alguna bolsa de comida del Municipio, entre nosotros también, entre todos los compañeros docentes que sí tienen laburo hacen donaciones y las llevamos al sindicato. Ahora por ejemplo los miércoles entregamos bolsones de comida a los compañeros que también están en la misma situación. Lo que nosotros queremos es trabajar porque hay un montón de cargos y hay un montón de compañeras que están sobrecargadas. Hay compañeras que están laburando y que están haciendo el trabajo de dos o tres compañeras, o sea es como un negocio redondo. No sacan los cargos, hacen laburar y explotan a las compañeras que sí están trabajando y se ahorran un montón de plata en suplentes.

No quieren tomar a nadie para las suplencias, no entra nadie…

Claro, ahora por ejemplo yo la veo muy difícil poder acceder, por eso la importancia de seguir activando. Nosotros tenemos una página, estamos todo el tiempo armando carteles, visibilizando en las redes, tratando de activar diferentes cosas como videos, cosas como para tratar de llegar. La llegada de hoy, para mí fue re positiva, fuimos 7 compañeros, no hacía falta ser más porque no íbamos a cortar la calle ni nada. Hicimos pegatinas, repartimos 200 volantes. Y la verdad que mucha gente se acercaba a preguntar qué era lo que pasaba, no entendían… ¿qué pasa? ¿los docentes sin laburo? Sí, estamos sin trabajo. Hay muchos compañeros que directamente ya están laburando de otras cosas porque hay gente que está alquilando. Yo por suerte no alquilo.

Pero tenés que pagar los servicios igual

Claro, ¿y los que alquilan? Tenées que ir a trabajar de lo que sea como para poder cubrir ese gasto y no quedarte en la calle. Porque la verdad que es bastante compleja la situación que estamos atravesando. La semana pasada fuimos con el Sindicato de la Multicolor, se juntaron todas las multicolores allá en La Plata, se llevó un relevamiento de la cantidad de compañeros que están sin trabajo, más o menos hay anotados 1.300 compañeros que están en esta situación. Y también se hizo una caravana exigiendo vacunas para todos los compañeros, exigiendo conectividad. Y esto que pasa que los chicos no pueden acceder, porque esto que nos pasa a nosotros no les pasa solamente a los docentes sino al resto de los trabajadores, la situación de inflación y de hambre atraviesa todo el país.

Esto que hablabas de las vacunas, ¿ustedes recibieron, Aunque sea la primera dosis?

En mi caso, esta vez tuve suerte y ya me di la segunda dosis ayer. Pero hay un montón de compañeros que no recibieron ni siquiera una.

¿Y esto del PIEDAS, tiene que ver con el ATR (Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Vinculación)?

Sí, tiene que ver con el ATR porque primero arrancó yendo a repartir bolsones pero después se modificó y tenías que ir casa por casa a llevar actividades a las familias, a los chicos que no tenían conectividad, que no tenían forma de comunicarse con los maestros. Había como una cuadrilla de docentes, si vieras las fotos son bastantes “cómicas”, porque estaban todos como laburan los médicos, vestidos de blanco e iban a los barrios a entregar a los cuadernillos para los chicos que no podían acceder a las clases virtuales. Pero ese ATR era menos dinero que el PIEDAS, el ATR era como si fuera una especie de beca de 8.000 pesos, era más precarizado ahí. Te pagaban 8 mil pesos, te estás exponiendo al virus, estás viajando porque tampoco te cubrían como poder ir hasta las casas de los chicos, era terrible lo que hicieron.

Los dos pilares que son salud y educación, ¿hoy en día son los que más abandonados están?

Totalmente, y en Capital se siguen muriendo compañeros, en diez días se murieron cinco compañeros de Covid. Y aparte las escuelas no están en condiciones como para volver a la presencialidad, imagínate que una escuela está totalmente destruida, hay escuelas que se les caen pedazos del techo, es inocente pensar que se va a poder respetar las burbujas, que va a haber alcohol en gel. La mayoría de las cosas las terminan comprando, o salen del bolsillo del maestro. Uno pensaba que después de lo terrible que pasó con Sandra y Rubén, digo… hasta acá llegó, fue el punto límite, reventó una escuela, murieron dos compañeros, esto tiene que cambiar. Y no, no cambió nada. Pasó el tiempo y no cambió nada, las escuelas siguen igual. Los chicos siguen yendo a escuelas donde pasan frío, en invierno es terrible, otros años hemos hecho diferentes actividades para conseguir estufas, cosas que deberían cubrirlas. Hay escuelas que no tienen ventanas, que no tienen vidrios. Es lo básico, cómo van a pretender si la escuela se encuentra en esas condiciones una presencialidad.

Cómo es tu día

Acá en casa tengo olla popular, hacemos olla los miércoles se llama “Educar es combatir” con otras dos compañeras. Se nos complica un poco el tema de conseguir más que nada lo que es carne o verdura, lo otro lo vamos tratando de conseguir de diferentes donaciones. Y se ve el gran número, como fue creciendo la cantidad de personas que vienen a buscar el plato de comida. Si hay chicos que vienen a buscar un plato de comida a las ollas populares ¿se piensan que pueden llegar a tener acceso a internet?

Para ir cerrando, ¿hay algo que quieras comentar o agregar a tu reclamo?

Como siempre digo que el hambre es violencia porque también es una manera de violentarnos mucho a quienes estamos en esta situación, somos mamás, somos cabeza de familia, somos mamás solas que estamos peleándola por nuestros hijos y es violento no tener para darles de comer. O no tener para cubrir alguna necesidad básica y eso es muy triste, por eso siempre digo que el hambre también es violencia, jugar con el estómago de los chicos es violento. Y eso es lo que están haciendo con nosotros.