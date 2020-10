0 shares







INFORME OBSERVATORIO Ahora que si Nos Ven –

Argentina continúa en el primer lugar del rastreador de países que implementaron políticas públicas con perspectiva de género para enfrentar la crisis que provocó la pandemia desatada por la COVID 19, según los datos que se presentaron este mediodía durante el evento paralelo de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. En el caso de Argentina, el informe destaca, a la fecha, 44 medidas adoptadas en respuestas al

COVID 19, de las cuales 26 (el 49%) son sensibles al género. De estas, 13 corresponden a políticas específicas contra las violencias por motivos de género, 8 destinadas a la seguridad económica de las mujeres y diversidades y 5 vinculadas a la economía del cuidado. La sigue Colombia, con la misma cantidad de medidas para enfrentar la pandemia, pero solo con 20 con perspectiva de género.

223 femicidios en lo que va del 2020

● 21 femicidios en septiembre

● 142 femicidios totales durante el confinamiento obligatorio

● 1 femicidio cada 29 horas durante el aislamiento

● El 65% de los femicidios fueron llevados a cabo por parejas

o ex parejas de las víctimas

● El 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima

● En total 189 niñes perdieron a sus madres

La diputada provincial Débora Galán comparte visiones, realidades y sostiene criterios mirando la otra pandemia: «Seguir trabajando fuertemente en la prevención como siempre venimos hablando, políticas públicas se han implementado un montón, en este informe también contamos que somos uno de los países con más medidas de perspectivas de género. El informe siempre lo hacemos con lo que son medidas nacionales del Ministerio de Género y Diversidad de la Nación y de Provincia. Hay medidas nuevas todos los meses que vienen a paliar y a tratar de disminuir los femicidios, yo creo que se ha logrado porque lo hemos comparado con el mismo mes del año pasado y lo que impactó fueron los primeros meses de la pandemia donde ahí se implementaron tantas medidas se logró frenar, lo que no se puede controlar todavía son los casos de violencia de género, después derivados en femicidios por eso vuelvo en la prevención. La violencia de género y la violencia familiar existen a nivel estructural en la sociedad, lo que debemos trabajar fuertemente todavía es en la prevención, concientizar desde las infancias, las adolescencias, en las personas adultas, en los trabajos, en los sindicatos, en todos los poderes del Estado, en todos los estamentos y en las comunidades porque a veces no llegamos, hay comunidades que están fuera del sistema, fuera del mapa. A ellas llegamos con redes, con abordajes territoriales, entonces ahí también tenemos que llegar con la prevención. El presupuesto que a nivel nacional se está trabajando con perspectiva de género para el 2021, creo que también en la Provincia y en nuestro municipio, nos tenemos que dar un trabajo de presupuesto con perspectiva de género para asignar partidas específicas en el trabajo y vuelvo a sostener en la prevención«.

AUDIO 1 GALAN

Nancy es una mujer de 45 años que defendió a su hijo abusado. Está detenida, acusada de homicidio. Por que es diputada y abogada, ¿qué me puede decir de la perspectiva de género?

Tenemos que seguir trabajando también la perspectiva de género en la justicia, pero también en la sociedad porque lo primero que hacemos es prejuzgar y también criminalizar a la víctima, lo digo porque también escuche que a la víctima, que es un adolescente que sufrió abuso como que hipotéticamente hubiera sufrido un abuso y que hipotéticamente la madre, es todo hipotético. Ahora tampoco se nos permite tomar justicia por mano propia porque también está mal visto, creo que son pocos casos que en realidad los homicidios que vienen de mujeres son la minoría pero si los hay obviamente, como también hay mujeres con conductas machistas. Lo que tenemos que dejar de hacer es prejuzgar, confiar en la justicia pero también considerar que todavía tenemos que trabajar en la perspectiva de género y fortalecer en el poder judicial, en el Ministerio Público, para que las resoluciones también tengan perspectiva de género.

Pongo un ejemplo que fue muy viral, no hace mucho tiempo un hombre jubilado dispara a una persona que estaba robando, lo hiere y después lo ejecuta en el piso. Todos los medios hablaban de legítima defensa, ahora ,¿por qué no podemos entender que una mujer hizo un acto de legítima defensa, madre de 12 hijos? ¿Por qué falta tanto, aunque sea esa mínima interpretación?

Además el caso que vos me decís, es varón y es adulto mayor, como que a todo el mundo le da ternura, pero también está en un estado de vulnerabilidad, ¿la mujer con 12 hijos procesada por este delito? Eso es un indicador que seguramente esa persona ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, porque también tenemos el tipo de violencia a la libertad reproductiva. Son indicadores, no es una verdad absoluta ni es la realidad de todas las mujeres, debe haber madres que deseen ser madre de 7 hijos, la realidad que es un indicador. En algún momento la persona bajo presión, bajo tantos años de vulnerabilidad psicológica, violencia física, sexual, económica va a estallar y no de la mejor manera, a veces ese estallido es una lesión, es un auxilio, actúa bajo presión. No es justificar una persona que mata, sin importar el género, tiene que ser procesada ir a un juicio justo y la que tiene que juzgar es la justicia no la sociedad..