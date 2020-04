0 shares







DE CIFRAS Y DECLARACIONES

Sírvase una definición de la palabra: destrucción o ruina de un sistema, una institución o una estructura .

Propuesta como disparador: ¿17 pacientes, entre positivos y sospechosos, pueden colapsar el Mariano y Luciano de la Vega? ¿Hubo que derivar por orden del Ministerio de Salud para evitar el colapso o ese escenario no existió nunca?

El Hospital no está en la órbita de control Municipal, es provincial y responde a las políticas del gobernador Kicillof. Desde el preciso instante en que el coronavirus tomó el lugar de excluyente y casi exclusivo, lo que ocurrió en el Mariano y Luciano de la Vega fue readaptar las limitaciones para intentar construir fortalezas. Así los consultorios externos dejaron de serlo para convertirse en área de control y espera. No es menor un aspecto divulgado por las autoridades, toda persona que cuenta con obra social o prepaga, si ingresó al centro de atención público, es derivado al sector privado

El 1° de abril, cifra extraoficial que obtiene Desalambrar, había 17 pacientes en el Hospital. En esa misma jornada se produce la confirmación que la Dra. Verón es caso positivo. Tal vez la lectura más relacionada con el aumento de dificultades no esté en las camas o capacidad hospitalaria sino en el recurso humano, es decir, el aislamiento preventivo a médicos /as, enfermeros /as que deja, naturalmente, los vacíos que deben ocuparse con otros profesionales y auxiliares. Sumar al análisis los insumos que demanda la emergencia y que hoy pueden ser escasos o insuficientes.

Los registros oficiales, reporte mediante (Secretaría de Salud), nunca expusieron alguna señal de colapso posible e inminente. Aún cuando la palabra de la Intendenta en Radio 10 pueda considerarse un error involuntario, que 17 casos colapsaron el Hospital, era necesario que la autoridad hospitalaria haya tomado el timón solo para «informar» que la atención no entró en crisis, que el plan de contingencia tiene resultados y que con lo mucho o poco que hay se hace todo lo posible para evitar un colapso. Más aún, días atrás cuando Todo Noticias colocó en pantalla «desbordan la guardia de un Hospital de Moreno», la respuesta oficial, como corresponde, fue urgente porque la acción tuvo un objetivo: llevar la tranquilidad en momento de crisis.

Buscamos una nota con las autoridades luego de la afirmación de la Intendenta. La propuesta fue: comuníquese con Prensa del Ministerio de Salud.

El Mariano y Luciano de la Vega, desde hace largos años, es casi un hospital de emergencia o de campaña, como lo definieron varios ex directores. Transita crisis y eso produce consecuencias sanitarias y sociales. Frente a un virus que «alarma al mundo», que sacude al sistema más sofisticado y al menos preparado, por supuesto que ataca más a nuestro único hospital, con problemas de cimiento y estructura, portante de falencias y necesidades. La tranquilidad probable y la confianza a sostener dependen tanto de los aciertos como reconocer los errores involuntarios ya que el silencio no siempre es salud.

El 1° de abril la Intendenta dijo que con 17 o 20 pacientes (vinculados a la fiesta), el Ministerio de Salud decidió traslados para que no colapse el Hospital. Ese error no tuvo enmienda oficial.

DOMINGO 5 DE ABRIL. COVID -19 / HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA

CONFIRMADOS DESCARTADOS EN ESTUDIO INTERNADOS 21 51 11 24 (todos en sala, ninguna en Unidad de Terapia)

Son 24 internados y no hay colapso, si necesidad de refuerzo en personal ( más a partir de licencias y aislamiento preventivo tras el caso de la Dra. Verón) para no recargar en pocos /as la atención que exige mucho cuidado y menos omnipotencia. Insumos que lógicamente deben llegar en forma continua porque para el Estado no hay dudas que estamos ante una EMERGENCIA INESPERADA.