«Son 25 millones de pesos para hacer treinta cuadras por mes, un precio incomparable con lo que cotiza una empresa»

La asfaltera municipal, los arreglos y reparaciones, lo que está al alcance en otro punto de capitalización del Estado municipal. Sin contar los últimos barrios (asentamientos), el distrito cuenta con 16 mil calles y de ese total solo seis mil no son de tierra. El asfalto no se tira, será desparramado en arterias que tienen algo de consolidación, para recuperar y mantener. La ingeniera María Giménez, Secretaría de Obras Públicas, habló con Desalambrar del plan con la asfaltera que prevé cubrir tres cuadras por día: «Nosotros recién estamos comenzando las primeras pruebas de la asfaltera. El viernes comenzamos con algunos bacheos ahí en Moreno Norte. Con presupuesto de la administración municipal la idea es poder realizar tres cuadras por día o por lo menos, se juntan más de tres cuadras y en un día hacemos seis, pero eso es lo que nos daría el presupuesto municipal. Después veremos conseguir fondos tanto de Provincia como de Nación para poder abastecer a la planta, y la idea es poder realizar tantas calles nuevas como bacheos. Arrancamos el viernes con reclamos históricos y arreglos de recorridos de colectivos en Moreno Norte, la idea es poder quedarnos realizando por localidad. En principio empezaríamos por Moreno norte, pasaríamos a Trujui, a Cuartel V, el bacheo en realidad, lo que uno más necesita cuando realiza calles nuevas o sobre todos bacheos muy grandes, es una máquina que por ahí se vieron en fotos que se habían terminado la obra, pero si es para bacheo, para llenar baches con mezcla asfáltica, se puede realizar en simultáeo, porque uno va a la planta, retira el material y lo va utilizando. Entonces permite poder estar en diferentes delegaciones, y poder planificar estas prioridades con las delegaciones»

Existe un contrato, Transportes La Perlita tiene que entregar 200 toneladas de asfalto caliente para tapar esos baches, lo que están haciendo ustedes es cubrir aquello que no alcanza con el canon de La Perlita, ¿sería eso?

No, en realidad lo que pagó La Perlita se fue utilizando, lo último que utilizamos fue para el recorrido 27, que inclusive La Perlita pagó por adelantado para poder hacer todas esas cuadras que se hicieron ahí en Moreno Sur, pagó por adelantado y después ellos están conversando una cosa que tienen que pagar también y ahí definimos varios recorridos. Nosotros lo que le pedimos a La Perlita es que nos paguen por insumos de la asfaltera, entonces para no tener que ir o que la empresa tenga que ir a comprar.

¿Cuántas calles de tierra tiene Moreno?

El cálculo que tenemos, sin tener en cuenta los últimos asentamientos son alrededor de 16 mil cuadras y son 6 mil pavimentadas de alguna forma, que eso no implica que esté pavimentadas en buen estado. Así que estamos hablando de unas 10 mil cuadras de tierra, sin contar quizás los nuevos asentamientos, que por ahí se abrieron calles nuevas, en esos lugares, no ahora en esta gestión. Eso no está bien calculado esas cantidades de cuadras, por eso es también uno de los motivos de la asfaltera municipal, cuando uno recibe fondos por ahí con programas de Nación o de Provincias, son fondos que, por ahí, es una plata importante que, para realizar obras, para la situación que tiene Moreno hoy de pavimentos y de estado también de los pavimentos, hace que cualquier propuesta que venga no alcance para poder realmente tener una política de mejoramiento de calle. La Intendenta nos pidió que un poco empezáramos a pensar como podíamos hacer para acelerar ese proceso, por más que nosotros arreglemos calle, pasemos máquinas, le echemos piedras, ese frezado que conseguimos también de Vialidad Nacional, una manera de dar respuestas a los vecinos que esperan hace mucho tiempo.

Una calle de tierra puede tener un mejorado asfáltico, antes ser nivelada y especialmente una mínima solución hidráulica

Nosotros lo primero que estamos haciendo, queremos empezar por las calles ya consolidadas que no tengan problemas hidráulicos, entonces estamos trabajando por delegación lo que nos lleva a no mover mucho las máquinas. El viernes arrancamos por Cuartel V, que ahí vamos a ir viendo por mediciones con los técnicos que nos van a estar también informando la hidráulica, porque sabemos que también el tema el asfalto puede ser una condición, pero tampoco queremos que sea una solución de un año. El agua es un factor importante entonces, tenemos que empezar a detectar que calle tienen un cierto grado de consolidación y no tienen un buen zanjeo y un buen escurrimiento de agua.

Vos me dabas un dato, sólo 6 mil cuadras están más o menos consolidadas, el resto de tierra, eso también explica que es Moreno, en términos de infraestructura, es incuestionable para mirar el dato objetivo

Si si, tal cual. Uno de los reclamos más frecuentes es el estado de las calles, luminarias, es un problema difícil de resolver porque primero, las obras cuando uno las contrata con empresas son muy caras, yo lo he mandado a cotizar y una cuadra son 4 millones de pesos cuando uno licita una obra de pavimentación, de hormigón o de asfalto, hormigón es más caro, entonces era como desesperante pensar no vamos a llegar nunca porque, si uno sabe la cantidad de cuadras que están, más esas que están pavimentadas, que están de mal estado y que necesitan arreglo, bacheo, repavimentación, algunas casi levantarlas y hacerlas de nuevo. Algunas obras las vamos a encausar por el tema de programas Nacionales y Provinciales, que ya las tenemos presentadas, que son importantes y que por ahí requieren algún trabajo mucho mayor en cuanto a lo técnico de lo que nosotros podemos hacer, como puede ser Lisandro de La Torre que se hará íntegramente, ahí eso se va a licitar porque es una obra que arranca en Ruta 25, que termina en La Plata, es una obra grande. Creo que si uno compara con otro Municipio, yo que recorro y me junto con otros sectores de obras públicas, la situación en Moreno es muchísimo peor de lo que se puede encontrar. Los vecinos están enojados y los reclamos son muchos, es no poder salir ni caminando, no poder salir si uno tiene auto, o un día de lluvia, la verdad que uno intenta poder avanzar pero, son obras caras cuando hablamos de pavimentación o repavimentación. La asfaltera es lo que viene pero tenemos que tener cuidado también por esto que vos decís (NdR: hidráulica).

La asfaltera ¿qué es lo que demanda? Si hiciste un cálculo presupuestariamente para tener la materia prima que te produzca el asfalto que después va a las calles

La construcción varía mucho el precio, el cemento, arena, piedras, lo que lleva como insumo y después tenemos un componente importante que es el mayor, que es el combustible que lleva la asfaltera que se llama asfalto. Nosotros estamos calculando 25 millones por mes para hacer 30 cuadras por mes. Es un precio incomparable con lo cotiza una empresa. También te tengo que decir que la capacidad de la asfaltera es mayor, la planta asfáltica es mayor, tenemos que ir viendo de donde también vamos consiguiendo los recursos para también poder generar más asfalto, pero eso es lo que nosotros no podríamos empezar a funcionar como administración municipal.

¿Quién realiza el trabajo en campo? Si son trabajadores municipales capacitados, si se tienen que capacitar o son cooperativas

No, en obras públicas trabajamos con los trabajadores y trabajadoras municipales, hay tanto en el área de Obras Públicas como de Servicios, mi secretaria tiene las dos áreas, pero, las tengo separadas en dos subsecretarias, pero no hay Subsecretario de obras, pero nosotros tenemos un equipo técnico, hay ingenieros, maestro mayor de obras, arquitectos y después tenemos servicios que hay mucha gente capacitada de años de trabajar en la municipalidad que han formado parte de equipos de bacheos, que se han formado y tienen muy buena capacidad. Después hay gente joven que se está capacitando y estamos armando estos equipos que permiten estar y van a llevar adelante, y para la planta en particular, contratamos el plantista, un apalero, hay como unas 7 personas que van a estar trabajando en la planta en particular que sí vienen por ahí del sector privado, que tienen como ese oficio particular de planta asfáltica que tiene como ciertos saberes, que si no trabajaste en ese sector por ahí no sabes, tenes que haber trabajado alguna vez en una planta asfáltica, entonces pedimos en breve al compañero que está coordinando la planta, es un compañero que es de Cuartel V, lo que viene de trabajar en el sector privado en una planta asfáltica. Son oficios que se van adquiriendo también con la práctica, pero después los trabajadores municipales también están capacitados para realizar bacheos.

Tenemos las máquinas, tenemos los trabajadores, se consiguen los insumos, tienen que contar con el presupuesto para hacer lo que vimos ahí en Lisandro de La Torres, ¿cuáles son las máquinas que se necesitan y cuáles tenemos?

Esa máquina en particular se llama terminadora, después viene otra máquina atrás que es un rodillo, uno que tira el asfalto y otro lo compacta. Es un rodillo compactador de hecho, la terminadora está por llegar porque formaba parte de lo que se compró con la plata. Eso está por llegar, esa maquinaria, y si no, tenemos la posibilidad hasta que llegue de alquilarla, hay empresas que te pueden alquilar, con maquinista te la alquilan, los rodillos los tenemos, lo que nos falta es una máquina que se llama reclamadora, que es lo que levanta un pavimento existente. Si yo no tuviera un pavimento de varias cuadras en muy mal estado, si quisiera levantar todo eso para después poner asfalto nuevo, esa máquina no la tenemos como municipio.

