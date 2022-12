Son 2500 millones de pesos en mano de obra para levantar la basura

PRESUPUESTO 2023 –

El modelo que implementó el gobierno es privado, diferente al que rigió el servicio durante dos décadas. Maquinaria propia por la entrega de camiones recolectores, fuerte apoyo del Ministro Juan Cabandié. Compra por sistema de leasing, puesto en valor de las unidades que había adquirido Festa. Fin de Consorcio Trébol (noviembre de 2020), comienzo del período donde la contratación de la mano de obra responde a un acuerdo – alianza con Hugo y Pablo Moyano. El llamado a licitación con dos competidores presentados ya tenía una fija: adjudicación a favor de la cooperativa – empresa Gestionar Ltda. Por cuatro años la suma prevista fue de 2.185 millones de pesos.

En el pliego y contrato, las actualizaciones o redeterminación de precio atadas a la paritaria del gremio. El año pasado la mano de obra pagada a Gestionar por levantar la basura domiciliaria superó los 960 millones de pesos. Fue en la Rendición de Cuentas de ese ejercicio donde concejales /as de la oposición encuentran una sucesión de decretos, pruebas irrefutables, sobre el incumplimiento del contrato. Cabe recordar que Mariel alcanza la aprobación del «nuevo modelo» porque desde su bloque se acuerda el pago de los aumentos con la paritaria 2021. No obstante, los decretos reconocen a favor de Camioneros los tramos que correspondían a la paritaria 2020. Con un plus más: la paritaria que lidera Don Hugo y Pablo, establece que los porcentajes acordados no son acumulativas. Sin embargo el gobierno de La Capitana lo hizo y Gestionar obtuvo mayores ganancias. Este hecho, algo que más que administrativo, ya tiene un acto presentado en el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. La legisladora María Selva Aguilar de Juntos por el Cambio solicita que ese organismo que, al comprobarse que desde enero de 2021 se pagaron recomposiciones sin ajustarse a derecho y eso da un resultado abrumadoramente ILEGAL que responde a un 33 por ciento directo (sic), define las responsabilidades de los partícipes necesarios; Intendenta, Secretaría de Economía, Contaduría, Subsecretaría Legal y Técnica, Secretaría de Gobierno. Secretaría de Ambiente.

De tener curso esta presentación en carácter de denuncia, el Tribunal de Cuentas debería aplicar cargos pecuniarios y, de evaluarlo en profundidad, solicitar una presentación judicial.

A horas de aprobarse el Presupuesto 2023, el dato significativo está indicado en el folio 229 del frondoso expediente y que corresponde a la Secretaría de Salud y Ambiente que dirige Analía Cabaña. En el renglón correspondiente a la Contratación de Mano de Obra Recolección de Residuos Domiciliarios surge el dinero aplicado para el próximo año: » 2.559.568.772 de pesos».

Queda una duda, tal vez error de tipeo, porque la cifra mensual por el servicio no coincide con el Presupuesto Total.

Existe (siempre) un cálculo casi infalible que termina certificándose en la Rendición de Cuentas: aquello que se presupuesta para el nuevo ejercicio, en este caso 2023, corresponde al gasto ejecutado o reconocido del año que finaliza (2022). Consulta significativa: si en 2021 se reconoció un pago cercano a los mil millones de pesos a favor de la Cooperativa Gestionar, ¿en 2022 el servicio de mano de obra llegó a los 2.500 millones de pesos?

Como la variable de ajuste es la paritaria del gremio, el acuerdo alcanzado toma abril de este año hasta 1 de mayo de 2023. Un 27% en noviembre de 2022, 27% en febrero de 2023 y 27% en mayo de ese mismo año. Además los trabajadores obtienen un bono de 100 mil pesos a percibir en cuatro cuotas en 2023.

Los trabajadores de la Cooperativa – empresa Gestionar de Camioneros, perciben salarios que le ganan a la inflación.

Los trabajadores municipales que realizan la misma tarea en el zona municipalizada (Cuartel V) pierden ante la inflación porque su recomposición salarial es del 70 por ciento anualizado.