ESCUELAS A LA OBRA –

Con plazos definidos, intervenciones asignadas por montos, empresas y cooperativas. Escuelas a la Obra (plan de tres puntos básicos) que lanzó el gobierno de Axel Kicillof antes de la pandemia cuenta con una hoja de ruta y un órgano municipal que contrata y ejecuta: la Subsecretaría de Obras Públicas municipal.

ESTABLECIMIENTO FECHA DE INICIO OBSERVACIONES EMPRESA PLAZO 501 14/7/2020 TERMINADA QUIROGUITA 60 DÍAS JI 927 6/7/2020 TERMINADA 2 DE SEPTIEMBRE 30 DÍAS ES 31 7/7/2020 TERMINADA 2 DE SEPTIEMBRE 45 DÍAS EP 24 7/7/2020 TERMINADA 2 DE SEPTIEMBRE 30 DÍAS EP 40 27/7/2020 TERMINADA UNIÓN Y PROGRESO 30 DÍAS ES 13 28/7/2020 TERMINADA UNIÓN Y PROGRESO 30 DÍAS ES 22 28/7/2020 TERMINADA UNIÓN Y PROGRESO 60 DÍAS EP 21 8/7/2020 TERMINADA QUIROGUITA 30 DÍAS EP 18 27/7/2020 TERMINADA UNIÓN Y PROGRESO 31 DÍAS ES 70 5/8/2020 TERMINADA QUIROGUITA 30 DÍAS ES 76 3/9/2020 TERMINADA AyG 45 días EP 60 6/9/2020 TERMINADA QUIROGUITA 60 DÍAS EP 76 30/7/2020 TERMINADA 2 DE SEPTIEMBRE 60 DÍAS EP 30 31/7/2020 TERMINADA COOP. LA QUEBRADA 60 DÍAS ES 34 31/7/2020 TERMINADA 2 DE SEPTIEMBRE 60 DÍAS

De un total de 38 intervenciones son 15 las escuelas que tienen final de obra.

Las que cuentan con avances son doce:

ESTABLECIMIENTO FECHA DE INICIO OBSERVACIONES EMPRESA PLAZO EP 28 3/9/2020 95 por ciento de la obra, falta coloca medidor eléctrico AyG 45 DÍAS EP 46 30/7/2020 98 por ciento de la obra. Tema eléctrico, alarma 2 DE SEPTIEMBRE 60 DÍAS EP 42 5/8/2020 60 por ciento de la obra. Cuerpo de sanitarios y arreglos de humedad QUIROGUITA 60 DÍAS EP 47 8/9/ 2020 75 por ciento de la obra COOP. LA QUEBRADA 45 DÍAS ES 42 6/7/2020 Avance físico del 100 %. Tiene que presentar certificado / barra antipánico 2 DE SEPTIEMBRE 60 DÍAS EP 71 8/9/2020 Con 30 por ciento de la obra COOP. LA QUEBRADA 45 DÍAS EP 11 5/8/2020 Con un 70 por ciento. Terminando techo, queda pintura, recarga de matafuego QUIROGUITA 45 DÍAS EP 68 27/10/2020 Con el 90 por ciento de avance. Tapial y contrapiso de ingreso AyG 60 DÍAS ES 58 27/10/2020 Con el 60 por ciento ejecutado AyG 30 DÍAS ES 60 12/11/2020 Un 15 por ciento. Se tenía que empezar una semana antes pero la directora no abrió el colegio AyG 30 DÍAS EP 79 12/11/2020 Un 15 por ciento de ejecución AyG 30 DÍAS EP 37 27/10/2020 Presenta un 26 por ciento. La Directora abre y se va, se necesita que abra la Dirección para hacer los trabajos AyG 60 DÍAS

Quedan once (11) establecimientos en proceso de inicio de trabajos:

La arquitecta Mónica Villarreal, quien fue Secretaria de Obras Públicas en la Intendencia de Coco Lombardi, asumió el pasado 1° de octubre como Subsecretaria de Obras Públicas (en reemplazo de Fabián Ferraro). Habla de las escuelas, la articulación y los proyectos: «En estudios y proyectos armé un equipo especial para el tema específico de escuelas, tanto las que vienen de la Provincia de Buenos Aires como “Escuelas a la Obra” como también las obras que se garantizan a través del Fondo Educativo. Armé un equipo de profesionales y mi intención es que estén absolutamente conectados con el Consejo Escolar, SUTEBA, con los directivos de las escuelas, que tengan comunicación y trabajen en equipo. En este momento en el programa “Escuelas a la Obra” estamos manejando las obras de 38 escuelas, en la planilla que te di están los números, algunas están terminadas y otras en etapa de ejecución, hay cuatro obras que acaban de comenzar, una en el día de ayer, otra comienza el día viernes y las últimas comienzan el día martes.

Este listado que tengo aquí de algunas obras terminadas, otras que están ejecutándose y otras por comenzar ¿fue elaborado por la Provincia y el Municipio? La Provincia define un programa y acá en territorio se define cuál es la escuela que requiere esa intervención

Tal cual, de esa manera. Si bien no estaba en ese momento sé que se hizo de esa manera. Tanto el personal directivo como el Consejo Escolar y la gente de Infraestructura Escolar de la Municipalidad dieron un listado de las escuelas más necesitadas de obras. No analizo si fue buena o mala elección, pero son 38 obras las que estamos haciendo. Son obras diversas, algunas de gas, otras de instalaciones eléctricas o sanitarias, aislación de techos, cubiertas, etc. La modalidad que se está haciendo es con cooperativas o pequeñas empresas de la zona.

¿Por qué cooperativas y empresas de la zona? ¿Es porque los montos son exiguos?

Exacto, son montos chicos en general

¿Qué montos son?

Las más pequeñas rondan los $140.000, las más grandes estarán en 5 millones de pesos. De todas maneras a las empresas se les exige una garantía expresada en un seguro de caución, por más pequeña que sea la obra o la empresa siempre están trabajando con garantía de ejecución de obra.

Me informa el monto de inversión de Escuelas a la Obra

Son más de 33 millones de pesos.

¿Sobre estas 38 escuelas?

Hasta ahora la Municipalidad recibió 9.500.000 pesos.

¿Si no llegan los fondos como se hacen los trabajos?

A medida que se van certificando las obras, Provincia va adelantando recursos. Nosotros ya llevamos rendidos 7 millones de esos 9,5 millones, en el último certificado se rindieron 3.800.000 pesos, estamos por encima del monto que envió la Provincia, por lo que nos debería estar mandando un reembolso cercano a los 3 millones.

Estamos lejos de llegar a 30, el total del presupuesto.

En la primera semana de diciembre se va a certificar el certificado número 2, en todas esas escuelas que tenés en la planilla se hace el segundo certificado que es un monto bastante importante. No nos vamos a acercar a los 33 porque viene con cierta demora todo, pero nos vamos a acercar a los 20 millones

¿Para el cierre de año?

Si, en diciembre. Nos quedaría el último certificado en el mes de diciembre cuyo reembolso sería la primera semana de enero.

Estas obras las administra el Municipio, lo que antes era competencia natural del Consejo Escolar, ¿es correcto?

Articulan con nosotros tanto como Sonia Beltrán como María González que es la encargada de infraestructura en el Consejo Escolar, están trabajando bastante en conjunto con nosotros. Nosotros recurrimos a ellos y ellos a nosotros para fijar los días de inspección, cuando nosotros mandamos los inspectores pedimos que ellos manden los suyos y Provincia también, el certificado va firmado por las tres partes: por Provincia, por Consejo y por nosotros.

Los recursos ¿llegan a la cuenta de la Municipalidad o del Consejo Escolar?

El Municipio administra estos fondos.

¿Es decir que la competencia del Consejo Escolar es el acompañamiento al Poder Ejecutivo?

Y hacen también el nexo con la parte directiva. Con pandemia las escuelas están cerradas, no están funcionando.

¿Qué ocurre en pandemia con estas obras que son de 3-4 puntos básicos? ¿Pudieran desarrollarse con protocolos adecuados? ¿Eso tuvo capacidad de escucha en las escuelas o hubo demoras?

Te puedo responder a partir del 1 de octubre, desde allí te puedo decir que eran excepcionales las escuelas que no se abrían, por distintos motivos, porque la comunicación no llegaba a la directora o ella estaba de pronto con un aislamiento por COVID. En general siempre la comunicación fue bastante fluida, hubo excepciones donde la escuela no se abrió, pero se insistió una o dos veces y se habilitó. La mayoría de las veces se articuló bien tanto con los directores como con el Consejo, incluso la gente de SUTEBA participa de los debates, de las propuestas, vienen a conversar con inspectores nuestros. El equipo es eso, trabajar coordinados dentro de la Subsecretaría, los inspectores con los profesionales. Tenemos una nueva Directora que acabo de poner en funciones, su nombre es Maru (Bogliano), le deseamos suerte con toda esta situación. El equipo trabaja coordinadamente acá y después va a la escuela. Elaborar los certificados es una tarea porque las empresas tampoco están del todo acostumbradas a hacer certificados que son bastantes complejos porque tienen muchos puntos, ítems a cumplir, a veces hay pequeños errores porque un ítem que es 07 se marca como 09 y el certificado hay que hacerlo de nuevo, para eso hay que llamar a la empresa, al inspector Municipal, al Provincial, al de Consejo Escolar, pero hemos ido emprolijando. Los últimos dos meses certificamos dos días tarde, los 10 son los días que tenemos que subir a la plataforma la información y un mes los subimos un 12 y otro un 13, nos atrasamos por estas cuestiones que te digo. Creo que este mes vamos a subirlo el 10 porque está todo bastante en marcha. La gente está comprometida y entusiasmada, se ve con mucho entusiasmo que las escuelas se terminen. La semana pasada fue mi equipo a Provincia de Buenos Aires a ver las escuelas que se van a incluir en el nuevo PED 2021, nos dieron instructivo de cómo organizar los pedidos, obras y proyectos, van a ser incluidas más escuelas en el plan.

¿Hay una continuidad de Escuelas a la Obra en 2021?

Exactamente

Entre 2018 y 2019, tras los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, por presión de las comunidades, entre la Provincia y el Municipio se destinaron más de mil millones de pesos para obras de luz, gas, mampostería, cubiertas, sanitarios. ¿Se registra esa inversión en los edificios?

Hay muchas escuelas que sufrieron vandalismos tremendos, desde la ruptura de un vidrio hasta prenderles fuego, cosas que uno se pregunta ¿Por qué se puede hacer una cosa como esta? Robos, fuerzan las puertas y cerraduras para robar dentro. De pronto la escuela que estaba segura luego de que sufrió el acto vandálico no es más segura porque ya no tiene puertas, ventanas, rotas, es más entran y rompen los sanitarios. Es como si fuera una especie de placer, por decirlo de forma dramática, ir y arrancar los inodoros. La obra estuvo hecha, en una escuela el núcleo sanitario se hizo nuevo y tres meses después entraron, lo rompieron y el núcleo hay que hacerlo de nuevo. Por la pregunta que me hacés ¿las obras estuvieron hechas? Si, en muchos casos se hicieron y luego fueron destruidas.

Una cosa es la ruptura de ventanas, puertas de ingreso, sanitarios, ¿pero la electricidad, gas y techos? Eso es mucho más estructural, si se hizo y se ve, si está o no.

No tengo ese análisis detallado ni general. Te diría, sin cometer errores, que las obras de una forma u otra se realizaron porque siempre está la mirada de la comunidad detrás, si no se hubiera hecho nada todos lo sabríamos. Algo de alguna manera se hizo, quizás no se hizo con la calidad que se debería o con la durabilidad que exige el pliego, pero de alguna forma se hicieron. Está toda la comunidad educativa que es enorme, los directores, celadores, inspectores, Consejo Escolar, los padres, los chicos, todos estamos mirando que es lo que está pasando en la escuela porque el ámbito donde va tu hijo/a, hermano/a, vecino/a, es de todos. Me parece que es algo muy importante lo que nos pide Mariel a todos que es “pónganse a trabajar y a poner el ojo sobre la escuela” porque es el cimiento para que los chicos, los padres, los docentes y todos nos sintamos mejor.