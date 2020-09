0 shares







PROTOCOLOS, ATENCIÓN PRIMARIA Y CUIDADOS MÁXIMOS

Por Brenda Giménez

Camina hacia el sector abierto de la salita, una pequeña plaza rodeada por un mural, el árbol que muestra su potencial como anticipo de la primavera. Vanina es una de las enfermas que trabaja en la US de Cortés, y arranca la entrevista con un diagnóstico: «Todo cambió con la pandemia. La estructura de trabajo de la sala ha cambiado, hemos tenido que aplicar protocolo para atención de coronavirus en Atención Primaria y particularmente mi vida se ha modificado porque también soy madre, soy docente así que tuvimos que aplicar diferentes técnicas de estudio y de organización familiar, incluso con las medidas de higiene y cuidados que se requieren para poder prevenir y evitar el coronavirus»

¿La pandemia ha afectado la cotidianidad en tu familia?

Si, se ha modificado muchísimo como le pasa a todos, no puedo ver a mis padres porque son personas con factores de riesgo, mis hijas son menores de 14 años y quedan solas en mi hogar porque no tienen escuela por lo tanto tengo que venir a trabajar y volver pronto y tomar los recaudos para que puedan arreglarse solas, si claro que ha modificado muchísimo

En la unidad sanitaria Cortés están realizando hisopados ¿cómo es el trabajo, el mecanismo y la articulación con la comunidad?

Nosotros tenemos distintos niveles de organización dentro del municipio, así que tanto la Coordinación como nuestro director nos avisan como van modificándose los protocolos, de todas forma es material que nosotros tenemos tangible y lo podemos leer y se va trabajando en medida que se va modificando. Desde marzo hasta el 6 de agosto que fue la última modificación del protocolo de atención para atención de coronavirus, así lo que hacemos es previas reuniones, todo el personal está informado para poder aplicarlo, cualquier persona que ingresa a la sala se le hace un interrogatorio, se le toma la temperatura, la persona que está en la puerta siempre está con protección.

¿Qué dice el protocolo específicamente?

El protocolo inicialmente habla de la señalización que tiene que haber en el centro de salud con respeto a la distancia y este centro de salud tenemos unidad de residencia por lo tanto tenemos médicos para poder hacer atención de demanda respiratoria que señalizamos el lado derecho tenemos para atención respiratoria y el lado izquierdo donde los médicos atienden todas patologías agudas que no sean respiratorias. Incluso hay pacientes que se quedan sin recetas o medicación que tienen alguna patología crónica y también se resuelve porque turnos no se están dando por el protocolo. El Ministerio de Salud de la Nación indica solo atención a embarazadas y niños menores de un año.

¿Cómo es el hisopado, como se hace, que síntomas tenés que tener para acceder al mismoo?

Para hacer un hisopado en esta y todas las salas tenemos que hacerle un interrogatorio a esa persona, a veces por lo general las personas llaman cuando tienen síntomas o algunos se acercan, mantenemos la distancia social de 2 metros y tienen que tener reunidos al menos dos síntomas, no tiene que haber pasado más de 7 días de esos síntomas dentro de lo posible, considerando que el 6 de agosto hubo una modificación en el protocolo y que ahora el tiempo de aislamiento pasaron a ser 10 días no 14, entonces no tendría mucho sentido hisopar una persona de 7 días y que en 3 días le den el resultado, ya terminó el aislamiento dependiendo los signos y síntomas que tenga, a veces se puede pensar que es positivo ya por criterio clínico epidemiológico

¿Cuáles son esos síntomas?

Falta de olfato, falta de gusto, fiebre con temperatura mayor a 37,5° durante más de 48 horas, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, puede haber malestar general también, últimamente se escucha mucho lo que es dolor de riñones o dolor en la parte dorsal de la espalda

¿Cómo es la relación de ustedes con la comunidad?

Y esta es una sala que si bien en consultorios es pequeña tiene una gran cantidad de consultas y de prestaciones incluso en enfermería y vacunas. Vacunas nunca se cortó eso se sostuvo eso es algo que marca el Ministerio y solo podemos ver que la cotidianidad de la vacunación con las personas que solían venir pero el resto de las personas incluso el grupo de adultos mayores que venían sostenidamente dos veces por semana no están pudiendo venir, se ha perdido un poco el contacto con las personas habituales que vienen a la sala

Te vemos con tapabocas, a todos los trabajadores y trabajadoras de la sala con tapaboca también y vemos que hay una parte de la sociedad que se niega a utilizarlo, que da un discurso de que no es necesario, que buscan la inmunidad de rebaño ¿qué pensas vos con respeto a eso?

Y la verdad que yo soy enfermera, soy docente de dos universidades, tengo muchas colegas trabajando en hospital, la verdad que me genera mucha bronca, también mucha impotencia que todavía haya gente que descrea de este virus. Hoy por hoy son 62 enfermeros que fallecieron en ámbitos hospitalarios y a mi me genera mucha tristeza por lo menos en el aspecto de enfermería siempre pienso en mi profesión, estamos devastados con bajos sueldos, con situaciones desfavorables laborales y la gente se sigue quejando y sigue haciendo este tipo de manifestaciones anticuarentena que no llevan a ningún lado y dejan de pensar en el otro, me parece muy injusto cuando hay mucha gente que la está peleando de la mejor manera y de la peor manera porque hay gente que tiene 3 o 4 trabajos que es mi caso actualmente y que incluso no llegan a tener la consideración del personal de salud, con los médicos, con todos los que están poniendo el pecho a esta pandemia

¿Qué le dirías vos a estas personas que dicen que están cansadas?

El mensaje sería que tengan un poco de respeto por el otro, ya sea personal de salud o no porque también tenemos gente a nuestro alrededor que incluso no realiza los cuidados y vemos que esto se sigue propagando y la única de evitar la propagación del virus es mantener el distanciamiento social, por algo sostengo el barbijo. Sin embargo yo me testeé en otro trabajo el día sábado y sé que soy negativa, pero sostengo el barbijo, no tomo mates con mis compañeros, no comparto un vaso, no tomo mate ni con mis hijas para protegerlas, entonces si no hay conciencia de las medidas que uno tiene que tomar resulta ser muy injusto que otros no lo hagan y cuando sobre todo el personal de salud y cualquier civil lo está haciendo, solo tiene que ver creo con la consideración y con cuidar al otro

Con un poco de empatía

Si con un poco de empatía y con cuidar al otro porque hay gente que es empática de la boca para afuera y después toma mate con otro creyendo que es auto inmune, hay que entender que cuidar al otro constantemente