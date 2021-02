0 shares







HACER CUMPLIR LA LEY –

Los cálculos que realiza el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) toma en cuenta la fecha de ingreso, los decretos anulados por la Intendenta Mariel Fernández y la ley vigente. El pase a planta permanente de más de 600 trabajadores /as no puede estar en el marco de un ACUERDO POLÍTICO sino en HACER RESPETAR la ley vigente

Ariel González es uno de los dirigentes gremiales que más conoce y entiende todos los aspectos de la Ley 14.656, un triunfo político que dejó atrás tantos años de retroceso para los y las trabajadoras /es municipales. En la Mesa Paritaria (mes de noviembre) se firmó el acta donde queda «establecido la recategorización de toda la planta municipal, la que tiene como complejidad la situación de los trabajadores /as que quedaban afuera por el decreto de la Intendenta que anuló los pases que otorgó Walter Festa en sus últimos meses de gestión».

En los primeros días de febrero circuló un listado de pase a planta de más de 500 trabajadores /as municipales. Explica Ariel González de SITRAM: «»Si no terminamos el trabajo no cerramos la mesa porque quedan muchos compañeros afuera. Estamos dispuestos a que todo se cierre los primeros días de marzo y el pago se haga con carácter retroactivo al 1° de febrero. Sobre ese listado que circuló, cuando lo recibí lo envié de inmediato a Gobierno porque era algo provisorio, dicho de otra manera más clara, no es el total. Deben obtener la planta permanente hasta los compañeros /as que ingresaron al Municipio (como temporarios) el 31 de diciembre de 2019. Entiendo que vamos a estar en más de 600 trabajadores /as que pasan a planta permanente».