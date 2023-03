«Soy la Intendenta de los movimientos sociales, soy la Intendenta del Movimiento Evita»

Mariel Fernández es un cuadro nacional de esa estructura que imaginó durante años ser protagonista de un tiempo donde los /as representantes de los /as desplazados /as son poder.

Es la primer y única mujer que gobierna, en todo el territorio nacional, como «Intendenta de los movimientos sociales, del Movimiento Evita, de los pueblos más humildes». Es quien en los hechos reales aplica la concepción de ser la expresión más pulida de las comunidades, los territorios, incluso del peronismo primigenio.

Por eso es una figura no solo principal sino trascendente en el multitudinario lanzamiento del partido político la Patria de los Comunes que preside el líder de Mariel, el señor Emilio Pérsico.

Mariel, Presidenta del PJ morenense, Vicepresidenta segunda del PJ bonaerense, apoyada por Máximo Kirchner, emitió un discurso histórico el día viernes en el que «exhibió oratoria, detalles de su gobierno, habló de sus orígenes, repitió lo que siempre expresa en cuanto a hacerse cargo cuando el Estado no estaba; de los pocos ahorros que tuvo para hacer la campaña de 2019 y la convicción que los /as COMUNES pueden gobernar mejor los destinos de los pueblos que, en palabras de Pérsico, es el Partido de los «sueños de los que no están, el sueño de los desaparecidos, de los despojados, de los humildes, de los miserables, el Partido de los últimos de la fila»

Posteó Mariel en sus redes sociales que «no es de cualquier forma gobernar, es de nuestra forma, de nuestra manera».

Reproducimos el discurso de MF tomado desde el canal de YouTube de la Patria de los Comunes: