«Soy mujer, militante, trabajadora, me atacaron y nadie del gobierno de Mariel llamó para solidarizarse»

Claudia Luengo es la víctima del ataque. Ella y su familia. Ex trabajadora municipal, despedida (sin renovación de contrato) por parte del gobierno de La Capitana, no recibió ninguna señal de empatía. Nadie de esas secretarías que, en otros casos, están inmediatamente en contacto con la víctima.

Claudia Luengo milita en una organización que estaba integrada a la UTEP, que mostró sus diferencias en la calle, como lo hizo el Movimiento Evita antes de ser gobierno.

La piedra que rompió el vidrio de su ventana, las dos detonaciones que escuchó y la frase expresada por quienes iban en la moto, no le dejan margen a dudar: el ataque es político, como la continuidad del amedrentamiento para nada silencioso.

¿Vos escuchaste detonaciones?

Si.

¿Cuántas?

Dos, y escucho el grito que dan ‘con Mariel no se jode’, perdón la palabra que voy a

ultilizar ‘la concha de tu madre’ me dicen. Llamo inmediatamente a la policía que viene

rapidísimo para acá, vienen, miran, revisan todo.

¿Qué es lo que revisan?

Todo, me dijo que le saque fotos para que cuando vaya a declarar presente todo, le

sacamos fotos.

Lo que había caído, del impacto de la piedra al vidrio.

Entonces le saque foto a todo. Cuando voy a hacer la denuncia solamente me toman la denuncia del impacto que había sucedido y de lo que se había escuchado.

¿La denuncia en dónde la radicás?

Comisaría de Catonas y ellos me dicen que políticamente no pueden poner nada

de lo que yo les estaba planteando. Les dije que nosotros movilizamos al día siguiente pero me repitieron que esa consideración podía hacerla en la fiscalía.

Desde las notas que hicimos anteriormente ¿había pasado algo? ¿Tuviste llamados?

¿Algún indicio que pudiese explicar esto? Que es injustificable pero que ocurrió.

Nada, ni un mensaje, nada de nada. Nosotros arrancamos el lunes lanzando un flyer y pasa eso justo 23:30 de la noche. Un vecino que venía de trabajar vio a dos pibes en una moto encapuchados. Todos los vecinos que se acercaron escucharon dos disparos, pero ocurrió que después que vino la policía esa misma moto vuelve a pasar por el frente de mi casa.

decía.

Los que serían los autores del ataque a tu casa y a la vida de ustedes, pasaron

dos veces, una tirando la piedra y disparando y luego cuando se retira la policía, son los

mismos que pasan.

Si, si así es. Y ahí bueno, llamamos otra vez al 911, se acercó un patrullero y ahí me dijo ‘andá y hacé la denuncia.

Alguien del municipio, estoy pensando contigo, no sé, Secretaría de Género, de Seguridad, Acceso a la Justicia, ¿te llamaron?

Nadie, nadie, nadie y sin embargo ellos suben en las redes apoyando a la Vicepresidenta por persecución política, por el atentado que tuvo, y acá nadie se solidarizó, ni un concejal

Está bien que lo hagan, hablo de repudiar el ataque a Cristina, lo que ocurre es cuando algo pasa en el territorio

Si, es como lo que siempre decimos nosotros, al ser pobres somos los últimos de

la fila. La primer nota que nos hiciste fue reclamando herramientas de trabajo, reforzar los

comedores y ahí comienza todo, fue siempre lo mismo, no pedimos nada fuera de lo común,

solamente lo que ellos nos había prometido en lo que fue la gestión, y nos pagan así.

¿Considerás que algo en tus declaraciones haya tocado alguna fibra muy sensible de lo que es el gobierno casi inmaculado de Mariel Fernández?

Sí.

¿Qué?

No sé, se me ocurren muchísimas cosas en este momento y yo creo que, no sé si

ella estará al tanto, yo siempre digo, no sé si es el equipo de trabajo de ella, sin embargo, o

sea, nunca nos llamaron pero a la hora que teníamos que salir a trabajar a los primeros que

llamaban era a nosotros y en este caso, ni concejales ni nada, ni un llamado ni nada.

Y consideran que es mentira, que lo armaste vos ¿no?

Si, seguramente. Desde mi punto de vista, en estos momentos estoy pensando

eso, porque lo que fue en el transcurso de la mañana, de lo que queda del día, nada, ni un

llamado de nadie.

¿Alguna organización hermana del campo popular?

Si, el señor Sanchetta, una compañera de Moreno Te Quiero que llamó también

solidarizándose pero después, lo que es de Mariel Fernández, nadie.

Ahora se podría pensar una marcha convocando a las mujeres, diciendo ‘aquí

estamos’.

Yo siempre lo dije, de un principio, ella muy feminista, mujer, es más que obvio, yo soy

mujer pero no tengo su apoyo de ella, no tuve una respuesta, no tuve una charla con la Intendenta.