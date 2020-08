0 shares







PROTESTA DE TRABAJADORES MUNICIPALES –

Para el gobierno lo que ocurre en relación a Gabriela Santolaya y su hermano, Ramiro Santolaya, es acción política de corte opositor. Ambos son trabajadores /as municipales, no sindicalizados, que ponen en la calle una batería de reclamos que parecen aumentar al ritmo de la curva epidemiológica. En el día la protesta arranca en el Obrador (alternativo) de Francisco Álvarez (atrás de la Comisaría), continúa al frente del Palacio de gobierno pero sigue en el mismo lugar donde comenzó en una especie de toma del lugar, hasta tanto el gobierno no distribuya los insumos y elementos de trabajo.

Maximiliano Castaño, trabajador de planta, toma la palabra y describe el asunto: «Estamos en este especie de Obrador descentralizado porque en histórico hay varios casos de COVID. Nos encontramos atrás de la Comisaría de Álvarez desde donde salimos a trabajar. La protesta se inicia acá con una quema de cubiertas y cese de actividades porque los vehículos y las máquinas no están en condiciones, tanto de luz, VTV y cubiertas, las motoniveladoras tienen el tanque de combustible dentro de la cabina. Más allá de eso, en estos cuatro meses de pandemia no recibimos ni siquiera un alcohol en gel, barbijos y guantes…»

Sin embargo todas las semanas hay un reporte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que muestra presencia del Municipio

Nosotros seguimos trabajando todos los días pero llega a un punto en que estamos arriesgando la integridad de cada uno de los compañeros /as y sus familias. Somos todos compañeros municipales, todos somos de planta y eso quiere decir que no entramos con esta gestión, hay trabajadores de más de quince años de prestación. Esta no es una protesta sindicalizada y llegamos a un punto donde ya tenemos miedo. Sabemos de los elementos de protección pero no tuvimos una respuesta, más allá del barbijo y alcohol, no recibimos vestimenta ni zapatos de trabajo. Contamos con campera pero la gran mayoría usamos zapatillas o jogging.

¿Con quiénes hablaron o se reunieron?

Vino hasta acá el Secretario Gonzalo Galeano. Nosotros estamos en el galpón de Álvarez cumpliendo nuestro horario de trabajo, pero estamos viendo que tipo de respuestas obtenemos, elementos básicos de protección, vehículos, si están las condiciones siempre estamos dispuestos a trabajar todos los días, eso no se pone en duda.