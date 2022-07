Sube un 40 por ciento el precio del boleto … en plena crisis

RIGE DESDE EL 1 DE AGOSTO –

Descongelar, seguir las pautas de ajuste definidas en el plan que el gobierno nacional selló con el FMI.

La no gradualidad conduce al golpe, un aumento del 40 por ciento en el precio del boleto y que no alcanza el valor que las empresas y las cámaras empresarias sostienen como reales. La deuda de 18 mil millones de pesos en materia de subsidios que mantiene el gobierno provincial y nacional aceleró los tiempos en un tema sensible que ya lo había anticipado el Jefe de Gabinete Juan Manzur.

El boleto mínimo de $18 pasará a $25,20, mientras que el que más utilizado que hoy cuesta $20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia) pasará a 28 pesos . El que cubre de 6 a 12 kilómetros se incrementará de $21 a $29,40; el que cuesta actualmente $22 (de 12 a 27 kilómetros) pasará a costar $30,80, mientras que el segmento más largo, de 27 a 45 kilómetros que hoy cuesta $23 tendrá un valor final de 32,20 pesos.

La resolución aclara que los beneficios sociales de la tarjeta SUBE se mantienen para todos con el 55% de descuento en la tarifa para el uso de más de un medio de transporte en el lapso de 2 horas.