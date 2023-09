Subidos al Tren de Unión por la Patria para conseguir la GRAN victoria

La ocasión prevista en agenda de Damián Contreras, Presidente de Ferrocarriles Argentinos resultó propicia para mostrar cohesión. Esta mañana abrió sus puertas el Tren Museo Itinerante que es una obra de restauración y de marca política en la gestión de Damián Contreras. La estación de Francisco Álvarez es donde detiene su marcha, enclave para que durante tres jornadas se visite una parte medular de la historia de nuestro país.

Al acto oficial concurre el Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y la Intendenta de Moreno Mariel Fernández. Las tres figuras de Unión por la Patria recorren los vagones en un viaje cargado de figuras simbólicas.

En diálogo con Desalambrar, el líder del Frente Renovador de Moreno, actual funcionario nacional, dirigente que está en el núcleo de campaña de Sergio Massa. Siguiendo los carriles, Contreras no solo destacó la figura de Massa sino el compromiso que asumió y adopta al ponerse al frente de una situación compleja que a su entender «tendrá la coronación de ser elegido como Presidente de la Argentina».

También habló con este medio el Ministro de Trabajo Walter Correa, quien dijo que «después de 50 años de espera, tras largos procesos que sacaron o limitaron derechos a los trabajadores, es Sergio Massa quien logra eliminar el oprobioso Impuesto a las Ganancias».

El dirigente, cuadro político y líder del Ateneo Néstor Kirchner, considera que «la batería de políticas que lanzó Massa en las últimas semanas reposiciona la propuesta y la ubica por arriba de los oponentes que son la expresión más rancia de la ultra derecha y la derecha argentina», agregando que el acto en la localidad de Ensenada es un ejemplo poderoso que alienta a la gran militancia.

Correa es el primer candidato a concejal en la lista de Mariel Fernández. Se puede especular que de obtener la reelección Axel Kicillof continúe en el gabinete pero, fiel a su estilo, Walter Correa responde: «Como siempre dije yo soy un soldado y por lo tanto estaré en el lugar que corresponda para seguir construyendo un modelo de trabajo, popular, inclusivo y con derechos».

Ante la consulta sobre responde a todo aquello que demandan y necesitan los /as trabajadores /as municipales, destacó la ayuda del gobernador Axel Kicillof para que los municipios garanticen el pago del bono. Luego dejó muy en claro que su política como Ministro no perdió de vista el alcanzar una gran meta como es la «mesa que defina un piso salarial para todos los /as trabajadores /as municipales de la Provincia de Buenos Aires».