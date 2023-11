Sueldos básicos municipales, cerca de la indigencia no cruzan la línea de pobreza

PARITARIA 2023 –

Repiten algunos /as dirigentes sindicales que los haberes básicos de la mayoría de los trabajadores /as municipales están por abajo de las líneas de pobreza e indigencia. Si registramos el Índice de Precios al Consumidor del mes de septiembre (INDEC), una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó percibir 147.888 pesos para no ser indigente y 320.000 pesos para no ser pobre. Con y desde esos parámetros oficiales viajamos a mirar los haberes básicos de los /as municipales hasta el momento, mes de octubre liquidado con el un tramo de recomposición, a la espera del 25 por ciento a percibir en diciembre:

En los siguientes cuadros se observan los tramos ya otorgados y que confirman que los ingresos básicos en los Agrupamientos A,B,C y D están más cerca de la línea de indigencia que alcanzar la de pobreza:

AGRUPAMIENTO A 40 HORAS SEMANALES

AGRUPAMIENTO B 40 HORAS SEMANALES

AGRUPAMIENTO C 40 HORAS SEMANALES

AGRUPAMIENTO D 40 HORAS SEMANALES

El otro dato que se explica por la Ley Orgánica de las Municipalidades son los básicos que tiene la Intendenta y los /as concejales /as. El artículo 125 de la LOM establece que el básico mensual de la Intendenta es resultado de multiplicar por 16 el salario básico que percibe un trabajador /a de la categoría inferior que cumple 40 horas semanales.

Desde la misma base se proyecta la dieta de los /as concejales solo que debe multiplicarse por CINCO.

Tabla que muestra como impactaron los cuatro tramos:

Ejercicio por delante: sobre los ingresos básicos que presenta el simple informe periodístico, añadir un 25 por ciento más de recomposición en diciembre (teniendo en ese momento los índices inflacionarios de octubre y noviembre) para conocer inevitablemente que la mayoría de los /as trabajadores /as perciben haberes básicos que no superan la línea de pobreza, con acta paritaria firmada y que sella la histórica pérdida que ejecuta un modelo político… sin ningún tipo de sobresaltos.