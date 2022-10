Sueldos básicos municipales: el tramo de 5 por ciento impacta arriba y duele abajo

Tal como lo anunció con una placa alusiva el gobierno de La Capitana, hoy se hará efectivo el tramo de 5 por ciento de recomposición salarial previsto, con una paritaria cerrada por decreto. Es de valor mirar las diferencias para comprender las distancias. Un 5 por ciento representa un aumento que roza 45 mil pesos en el BÁSICO de la Intendenta, y cerca de 14 mil pesos en la dieta de los /as concejales /as:

El ingreso mensual para no caer en la línea de pobreza (mes de septiembre) fue calculado por el INDEC en $128.214, Canasta Básica Total. Desde el Tesorero hacia arriba, Jefe de Compras, Directores, Coordinadores de Programas, Subsecretarios /as, Secretarios /as, Jueces de Faltas, solo ese grupo se encuentra con básicos por encima de la LÍNEA DE POBREZA.

El tramo de 5 por ciento que corresponde a octubre representa entre 2.000 y 2.700 pesos más en los básicos de las categorías más bajas, de 30 y 40 horas semanales:

Las entidades gremiales que sostienen la lucha y pedido de reapertura de paritarias, afirman que los ingresos de la gran familia municipal son de pobreza e indigencia. Como excepción y regla, solo el Personal Superior o Jerárquico, derrota a la inflación. El resto tiene básicos que miran de lejos la línea de pobreza: