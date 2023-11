Sueldos municipales derrotados por el ajuste político, castigados por la inflación

ATE FIRMA EN DISCONFORMIDAD EL CIERRE DE PARITARIA 2023 –

Fiel a su palabra, el Secretario General Walter Cravero rechaza la propuesta mejorada del gobierno por una razón clara: el sindicato pedía recomposición acelerada para empatar a la inflación.

El 25 por ciento final se traduce en un 118 por ciento anual. Cuando se conozca el dato de inflación de octubre no estará lejos del aumento en los salarios de los /as trabajadores /as municipales.

La cláusula de revisión queda como propuesta pero sin compromiso u obligación de revisar los números, teniendo en claro todos los actores que la inflación anual no será del 118 por ciento. La pérdida en este 2023 será agregada al 50 por ciento que quedó en el pasado y que golpea en el presente.

Entrevista completa con Walter Cravero en Desalambrar Tv: