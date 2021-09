«Sueño que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio»

Antes de la visita de Mariel Fernández al Ateneo Néstor Kirchner, previo a ese encuentro de La Capitana con Walter Correa y el acto de campaña, la tercera precandidata a concejala por el Frente de Todos resumió los aspectos estratégicos que debe potenciar el Concejo Deliberante.

Marisol Gallardo es La Cámpora en el Ateneo Néstor Kirchner: «Pensar en el pasado es lo que hoy no nos hace seguir acá de alguna forma militando y trabajando» expresa con firmeza:

Que interesante, hay que pensar en el pasado

Sí, sí, yo vivo acá en Paso del Rey desde el año ‘94, empecé a militar con Néstor Kirchner digamos más puntualmente, y siempre viví Moreno, siempre acompañé el peronismo, pero en el caso de Moreno creo que la política fue muy desvalorizada, no quiero dar nombres ni apellidos porque me parece que no es necesario pero creo que, toda la parte que de alguna forma nosotros queremos reconstruir, el tema de la juventud, la militancia y la participación política de los pibes y las pibas, es parte de lo que no había o si en algún momento hubo Moreno, se rompió y por eso estamos trabajando y creo que también es nuestra responsabilidad en la lista esto, reconstruir, valorizar otra vez la política, que la gente vuelva a creer y creo que Mariel está haciendo un camino muy bueno, creo que la gestión es muy favorable, pero falta muchísimo. Sabemos lo que es la extensión de Moreno, sabemos que es un distrito donde el peronismo en muchas partes no pasó, eso lo reconocemos, nos hacemos cargo, y creo que por ahí la lista quiere mostrar eso, gente joven, gente que quiere trabajar, Noelia Saavedra es la actual Secretaria de Desarrollo Comunitario, es una compañera joven que viene trabajando mucho en los barrios y un poco lo que quiere mostrar la lista es eso, compañeros jóvenes, compañeros nuevos y que quieren levantar otra vez la política para que la gente crea, porque para nosotros la política es una herramienta de transformación.

De aquellos puntos que hacían al plan de gobierno estratégico encabezado por Correa, ¿cuál es el que más te seduce para llevar al Concejo Deliberante?

Bueno, dentro del Ateneo armamos lo que son 10 puntos y que tocan las partes más dañadas de Moreno que en que no se trabajaron, o que se dejaron de un lado y principalmente, creo que el tema del trabajo, el tema del trabajo digamos en consonancia con las Instituciones Barriales, el tema a explotar lo que hay acá en Moreno, de explotar que tenemos una Universidad Nacional y popular, el tema de ir por ahí digamos,

No tiene buena relación el gobierno con la Universidad

Sé que no hay relación, no sé si es buena o mala, me parece que es algo que hay que explotar todo lo que se pueda, que tiene mucho valor, o sea, no es menor tener una universidad nacional y popular en un distrito. Me parece que nosotros, digamos, con el lado del ojo de la juventud, de también pensar muchas cosas después de lo que fue la pandemia y pensar, quién estuvo y quién respondió las instituciones barriales, cuando hay instituciones barriales hablamos de clubes de barrio, centros de jubilados, asociaciones civiles, quienes respondieron cuando estábamos en el peor momento y darle el valor que se pueda dar y volver a trabajar siempre con la participación de la comunidad.

¿Quién no respondió en la pandemia? Ya que ustedes señalan todo el tiempo que son territoriales

No digo que no respondieron sino que quien estuvo y quien pudo ponerse al frente en algo nuevo como fue una pandemia, que nos agarró a todos como que no sabíamos bien lo que pasaba y creo que los actores que también se ven en la lista, son las personas que nos pudimos cruzar y que pudieron responder a las que estaban en peores situaciones, por falta de trabajo, por falta de alimentos. Queremos trabajar en valorizar los espacios y siempre en comunidad y a la par de los vecinos, que se sientan conducidos por quienes estamos, no sé si conducidos, pero representados por quienes estamos en la lista y obviamente funcionarios que funcionen. Así que bueno, principalmente el trabajo, el tema del género creo que es importante en estos tiempos, medio ambiente, juventud, son temas que me parece que no hay que dejar de lado, hay leyes muy importantes, que hay que acompañar y de mi lado, me interesa mucho la participación en esas cuestiones de los pibes y las pibas.

¿Es importante para vos debatir en un cuerpo colegiado? El Concejo Deliberante es eso

Sí, sí,

¿Te vas preparando para eso?

Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad y un compromiso quienes asumimos los cargos políticos actualmente, son puestos de lucha porque acá hay mucho por hacer y me parece que quienes estemos ahí tenemos que ponernos a la altura si realmente queremos cambiar las cosas.

Un Moreno que te imaginás posible, ¿cuál es?

Que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio y que pase a ser una ciudad donde el que vive Moreno puede trabajar en Moreno, el que estudia en Moreno puede salir, puede recibirse y saber que va a tener propuestas laborales, eso creo que es algo que soñamos y bueno, después las cuestiones básicas, como que una persona no tenga que caminar 20 cuadras para llegar una ruta y tomar un colectivo o que viva en un barrio donde las condiciones de la calle no permitan entrar una ambulancia, un remis o un patrullero. Estamos como en dos extremos, algo que tendría que ser más sencillo y en algo que es un poquito más complicado como recibirte y poder trabajar en donde en donde vivís, pero, que me parece que con el compromiso y con el trabajo, poniendo cada uno lo que tiene que poner se puede lograr, pero obviamente que quienes estemos en cada lugar tenemos que soportar las presiones y lo que tenga que soportar cada uno para ir contra quienes no tienen los mismos intereses que nosotros, que es complicado porque sabemos que están quienes quieren esas cosas y quienes solamente tienen intereses propios y mezquindades que no dejan que muchas veces estas cosas avances.

