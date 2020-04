0 shares







A LA DERIVA –

La primer sesión ordinaria del mes de abril no contó con la participación de tres consejeros escolares (NdR: Carlos Lana está en el grupo de riesgo por la edad), de Juntos por el Cambio más Ramón Vera Chávez del Frente de Todos. Sin quórum no hay sesión.

La segunda sesión (ayer, tercer miércoles de abril), contó con la presencia de tres consejeros de Juntos por el Cambio, Ramón Vera Chávez, pero ausentes cuatro consejeros del oficialismo. La presidenta Sonia Beltrán bajó pasadas las 9:30 con el acta correspondiente. Sin quórum no hay sesión.

Si la institucionalidad del órgano pareció tocar fondo en un momento cercano del pasado, puede que se esté perforando ese piso bajando el nivel del fondo.

Mientras el espacio natural de debate está clausurado, y esto responde a las «impericias de unos y otros» para construir los consensos en el momento adecuado, ante una emergencia de magnitud, lejos de alcanzar mínimos acuerdos los polos se alejan. Un tema que hoy tiene prevalencia pero que arrastra, desde antes de la cuarentena, problemas de método y conducción es el Servicio Alimentario Escolar.

Ramón Vera Chávez utilizó la cuenta personal de facebook para ¿denunciar? que alguien se está haciendo millonario.

El día 6 de abril, el gobernador Kicillof junto a la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y de la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, anuncia la «triplicación del presupuesto SAE (Servicio Alimentario Escolar), pasa de 1.100 millones de pesos a 2.600 millones en abril para asistir a 1.722.000 alumnos bonaerenses.

Todo el universo, que no fue aclarado por las autoridades provinciales, ¿significa a la matrícula COMPLETA de alumnos /as que asisten a los servicios educativos de los tres niveles? La modalidad, bolsón Alimentario, se entrega al adulto responsable que se presenta con DNI en la escuela y obtiene la «ayuda» que en dinero se calcula de 1500 pesos al mes

Que expone Vera Chávez: «El gobierno municipal había posteado que a partir del 15 de abril cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires depositaba los fondos y comenzaría la entrega de los bolsones que van a enviar cada niño/a de todas las modalidades: primaria, jardín, secundaria y aún para las escuelas de adultos, dos veces por mes. Ese módulo consta de 12 productos por el cual la Provincia paga ($750) cada bolsón y tiene que entregarlo cada 15 días. Lamentablemente no sé cuál es la razón, que el Municipio diga por que no se entregó antes, operativamente es muy difícil entregar cerca de 100 – 120 mil bolsones en Moreno solamente. La entrega no solamente es tardía sino que también hay mucho faltante de mercadería, en algunos casos no hay azúcar, en otros no hay aceite y en otros no hay leche. Ante estas graves irregularidades estamos constatando que realmente haya información para esta situación, creo que la Secretaría de Educación se tiene que hacer cargo de este momento tan difícil que le toca pasar a los barrios de Moreno. ¿Cuál es la razón para que no lleguen los bolsones de comida a los pibes? Acá hay alguien que se está haciendo millonario claramente».

Vera Chávez es consejero escolar con mandato hasta el año 2021. Su mensaje en las redes y lo que afirma en esta nota, nunca puede tener la aprobación de sus colegas opositores en el Consejo Escolar quienes devuelven a Vera o responden por la cuenta oficial de facebook (del Consejo Escolar) lo que ocurre con el SAE:

Lo oficial para este caso, son los cinco consejeros escolares del bloque Oficialista. Así lo debe entender la población.

Cupos SAE, alumnos /as que concurrían a comedor, desayuno o merienda. El comunicado oficial no ofrece el número de cupos, que es imposible que no esté disponible. Para acompañar ese faltante, informamos:

En Moreno la matrícula SAE es de 83.224 cupos, corresponde al año 2019 porque no fue actualizada. La matrícula total de alumnos /as es de 126.122 alumnos /as.

Debe leerse que el comunicado (dirigido a Vera Chávez aunque no lo menciona) afirma que «seguirán trabajando para que en próximas entregas pueda llegar al total de matrícula por escuela».

Los fondos triplicados ya están transferidos para el cupo universal SAE, ¿con qué otros recursos se logra subir de 83 a 126 mil bolsones?

Si el Consejo Escolar funcionase con «normalidad», las redes, las cuentas de facebook y los posteos tendrían otra centralidad. Si hubiese sesión, el debate estaría ahí e incluso podría televisarse. Sin sesión por falta de quórum, en un punto hay UNA COINCIDENCIA: los bolsones no tienen todos los productos: