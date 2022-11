«Susana era un ser amoroso, nunca le faltaba el Te Amo»

«Todavía no caigo, aún no puedo iniciar el duelo«, es la expresión que acompaña a Adriana, prima hermana de Susana Cáceres, una víctima más de femicidio en Moreno. Es ella que arrancó la búsqueda, quien siguió las pistas, los rastrillajes con la esperanza de encontrarla con vida. Ese tortuoso camino ahora continúa con la causa judicial que persigue los móviles del crimen, el o los autores del mismo: «Es un momento muy difícil, fundamentalmente para mi tía porque Susana era su única hija, por supuesto para los hijos de mi prima. Yo como prima hermana de ella hago todo lo que puedo. Ayer me reuní con la fiscal Pontecorvo, luego me dirigí a la DDI de General Rodríguez y tengo que decir que trabajaron muy bien. Creo que el hecho, el crimen, ocurrió en el mismo lugar donde la encontramos. El tipo tuvo todo el tiempo para hacer y deshacer, más allá que el detenido hasta el momento diga que solo cambiaba la rueda de su coche (Duster de color negro) y luego se fue. El vehículo está siendo peritado porque en su interior se encontraron manchas de sangre

Hay un testimonio de haber visto con vida a Susana en la puerta de la casa de Alberto Peralta su pareja, que está detenido por otra causa, ¿es correcto el dato?

Si, existe ese testimonio y es claro que se la pudo ver a mi prima allí porque es una vecina que aseguró y declaró haberla hasta saludado el día jueves por la noche (10 de noviembre).

¿Quién es Ramón Lescano, hasta aquí el presunto femicida y qué relación tenía con Susana?

El vínculo, aparentemente, es con Alberto Peralta o algunos de sus hermanos. La investigación trata de construir esa relación porque todos trabajan en la construcción. Por lo que dicen Lescano frecuentaba el barrio de Mariló. Esto que te digo es lo que hablé con la fiscal y en la DDI, por supuesto que hay que confirmarlo.

¿Qué te sugiere el video o registro fílmico que resulta una prueba importante para ordenar la detención de Lescano?

Si lo vi. En esa zona hay como un senderito y él va hacia el lugar donde aparece el cuerpo de mi prima. Estuvo allí por casi 40 minutos y luego sale…

¿Solo estaba él?

Para mí no. Aún así quiero aclarar que el cuerpo no estaba quemado como se dijo, porque Susana tenía todas las prendas al momento de desaparecer. El chabón actuó, asesinó y la dejó ahí tapada con algunas ramas.

Creen ustedes, como familia, visibilizar lo que están padeciendo

Ayer fue el primer día que estuve en mi casa porque yo no soy de Moreno. Estamos evaluando de hacer una movilización para se siga trabajando como lo están haciendo hasta el momento. Hacer la movilización para que el femicidio de Susana no quede en el aire ni se pierda en los medios de comunicación que fueron muy importantes.

¿Quién es Susana Cáceres?

Una madre excelente, un ser amoroso siempre, nunca le faltaba el Te amo. Era una mujer meticulosa, ordenada, Susana era un amor de persona.

La fiscal Pontecorvo imputó al único sospechoso por el delito de homicidio agravado —criminis causae—, por haber sido ejecutado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por su comisión con ensañamiento, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y por el uso de arma y resultar la muerte de la persona y robo agravado por el uso de arma.