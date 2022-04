SUTEBA elecciones: «Con La Violeta vamos a ganar porque el sindicalismo de Moreno necesita algo diferente»

Hablar de sindicalismo debe tener, en su contenido, una acción indudable que no debe ser ni vulnerada, tampoco negociada. Enrique Elías, docente de territorio, integrante de la Lista Violeta que compite el próximo 11 de mayo en las elecciones de SUTEBA, emite una sentencia: «No puede haber ninguna política que abrace a la patronal, es muy claro, porque la patronal es eso, aquí y en cualquier lugar del planeta donde exista la división del trabajo».

Se abrazó mucho a la patronal, digo Kicillof y Mariel Fernández, los hechos así lo demuestran

Sí, lo que imagino, si la Intendenta responde a un poder o a una línea política donde está el gobernador y todo lo demás, se van a abrazar, como ocurre con otros gremios también. En nuestro caso la defensa de los trabajadores es irrestricta. Puede ser que el gobierno esté más cercano al pensamiento ideológico, pero eso no quiere decir que deben abandonarse las reivindicaciones concretas de los trabajadores /as y más que nada la escuela pública. La diferencia que tenemos con otros sindicatos es que nuestro lugar de trabajo es a donde concurren los /as hijos /as de nuestros compañeros. Por la tanto la defensa de la escuela pública es inseparable e indisoluble del sindicato. La Lista Violeta es la expresión de una síntesis histórica, es una propuesta para defender los derechos de los /as trabajadores /as y a la escuela pública y desde el Morenazo unificamos muchos criterios en pos de alcanzar y lograr que las escuelas sean dignas y seguras. Por eso decimos, no se puede estar de los dos lados del mostrador, el único lado es el que corresponde a los /as trabajadores /as. Eso es lo que tiene que defender de forma irrestricta cualquier sindicato. Hoy no somos la conducción de SUTEBA pero a partir del 11 de mayo cuando estemos al frente del gremio vamos a llevar adelante otra forma y manera de conducción para llevar adelante las reivindicaciones y demandas concretas.