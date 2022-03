SUTEBA: hay mar de Fondo en el sindicato docente

VARIAS RENUNCIAS EN LA ACTUAL CONDUCCIÓN GREMIAL –

La unidad como herramienta es un espejismo. Las demandas de afiliados /as, compañeros /as no son atendidas ni escuchadas. La organización gremial docente ¿se convirtió en una PYME personal o familiar?

La decisión de hacer público un mensaje puede exceder al universo al que se lo dirige. Pablo Díaz, ex Secretario General de SUTEBA, pensó cada palabra utilizada en la carta, donde anuncia su salida de la comisión actual del gremio docente y no por razones personales. Las convicciones, la militancia por más de 30 años, cumpliendo distintas funciones, asegura Pablo Díaz, están intactas. Ahora, el ex Secretario Gremial del oficialismo que conduce Mariana Cáttaneo, expresa que «se han priorizado las cuestiones personales por encima de las construcciones colectivas», sin antes subrayar que «Suteba y la Celeste no son un sello sino una construcción colectiva».

«Advertí a algunos que me escucharon de las consecuencias de cerrar puertas, de la inquietud de muchos compañeros /as que se sentían segregados y de la apreciación que de nuestros afiliados /as de la que la organización se estaba convirtiendo en una PYME personal o familiar, y que no encontraban las respuestas adecuadas a las distintas demandas» .

El texto no olvida a las personas que, en la evaluación de Díaz, marcaron un camino de honestidad, compromiso por la escuela Pública y los pibes y pibas, por los /as trabajadores /as.

La renuncia del Secretario Gremial de SUTEBA se agrega a otras dos dimisiones: Omar Palma, Secretario Adjunto, y María Rodríguez, responsable política del centro de salud «María Cristina Cournou».

En mayo habrá elecciones en el principal gremio docente del distrito. Tres listas disputarán el poder, la Celeste (oficialismo), la Violeta (desprendimiento del actual oficialismo) y la Multicolor (izquierda docente)